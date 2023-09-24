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ВСУ закрепляются у Вербового на юге, Россия пытается восстановиться у Клещеевки – карта

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2023, 08:01
ВСУ закрепляются у Вербового на юге, Россия пытается восстановиться у Клещеевки – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны продвигаются в районе Вербового на Мелитопольском направлении, на Бахмутском направлении оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Клещеевки. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Военные сообщили, что за сутки на фронте произошло 20 боевых столкновений.

В районе Вербового Запорожской области вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

Генерал Александр Тарнавский считает, что прорыв на Мелитопольском направлении может произойти после того, как украинская армия дойдет до Токмака. Это примерно 20 километров от Работино и Вербового, где продолжаются бои сейчас.

Карта: deepstate

Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Карта: deepstate

На Авдеевском направлении Силы обороны успешно держат оборону на занятых рубежах, отбили атаки противника в районе Авдеевки Донецкой области.

Карта: deepstate

В районе Марьинки и Победы Донецкой области россияне 10 раз пытались вытеснить украинских военных с занимаемых позиций, но безуспешно.

Карта: deepstate

На Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады снабжения и наносят успешное поражение по тылам противника.

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Милана Головань
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