ВСУ закрепляются у Вербового на юге, Россия пытается восстановиться у Клещеевки – карта
Силы обороны продвигаются в районе Вербового на Мелитопольском направлении, на Бахмутском направлении оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Клещеевки. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Военные сообщили, что за сутки на фронте произошло 20 боевых столкновений.
В районе Вербового Запорожской области вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.
Генерал Александр Тарнавский считает, что прорыв на Мелитопольском направлении может произойти после того, как украинская армия дойдет до Токмака. Это примерно 20 километров от Работино и Вербового, где продолжаются бои сейчас.
Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
На Авдеевском направлении Силы обороны успешно держат оборону на занятых рубежах, отбили атаки противника в районе Авдеевки Донецкой области.
В районе Марьинки и Победы Донецкой области россияне 10 раз пытались вытеснить украинских военных с занимаемых позиций, но безуспешно.
На Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады снабжения и наносят успешное поражение по тылам противника.
- Начальник украинской разведки Кирилл Буданов считает, что россияне уже бросили последние резервы, чтобы сдержать украинское наступление.
- 18 сентября сообщалось, что за прошедшую неделю на южном фронте Силы обороны освободили территорию 5,2 кв. км в районе Работино.
- Элитные подразделения РФ понесли потери на Запорожском направлении, там возможен прорыв ВСУ, говорилось в сводке ISW.
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