ВСУ закрепляются у Вербового на юге, Россия пытается восстановиться у Клещеевки – карта

Силы обороны продвигаются в районе Вербового на Мелитопольском направлении, на Бахмутском направлении оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Клещеевки. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Военные сообщили, что за сутки на фронте произошло 20 боевых столкновений.

В районе Вербового Запорожской области вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

Генерал Александр Тарнавский считает, что прорыв на Мелитопольском направлении может произойти после того, как украинская армия дойдет до Токмака. Это примерно 20 километров от Работино и Вербового, где продолжаются бои сейчас.

Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении Силы обороны успешно держат оборону на занятых рубежах, отбили атаки противника в районе Авдеевки Донецкой области.

В районе Марьинки и Победы Донецкой области россияне 10 раз пытались вытеснить украинских военных с занимаемых позиций, но безуспешно.

На Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады снабжения и наносят успешное поражение по тылам противника.

Начальник украинской разведки Кирилл Буданов считает, что россияне уже бросили последние резервы, чтобы сдержать украинское наступление.

18 сентября сообщалось, что за прошедшую неделю на южном фронте Силы обороны освободили территорию 5,2 кв. км в районе Работино.

Элитные подразделения РФ понесли потери на Запорожском направлении, там возможен прорыв ВСУ, говорилось в сводке ISW.

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