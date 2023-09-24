ЗСУ закріплюються біля Вербового на півдні, Росія намагається відновитися біля Кліщіївки – мапа

Сили оборони просуваються в районі Вербового на Мелітопольському напрямку, на Бахмутському напрямку окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Кліщіївки. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Військові повідомили, що за добу на фронті відбулося 20 бойових зіткнень.

В районі Вербового Запорізької області витісняють противника із займаних позицій та закріпляються на досягнутих рубежах.

Генерал Олександр Тарнавський вважає, що прорив на Мелітопольському напрямку може статися після того, як українська армія дійде до Токмака. Це приблизно 20 кілометрів від Роботиного і Вербового, де тривають бої зараз.

Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку Сили оборони успішно тримають оборону на зайнятих рубежах, відбили атаки противника в районі Авдіївки Донецької області.

В районі Мар’їнки та Побєди Донецької області росіяни 10 разів намагалися витіснити українських військових із займаних позицій, проте безуспішно.

На Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та завдають успішне ураження по тилах противника.

Начальник української розвідки Кирило Буданов вважає, що росіяни вже кинули останні резерви, щоб стримати український наступ.

18 вересня повідомлялося, що за минулий тиждень на південному фронті Сили оборони звільнили територію 5,2 кв. км у районі Роботиного.

Елітні підрозділи РФ зазнали втрат на Запорізькому напрямку, там можливий прорив ЗСУ, йшлося у зведенні ISW.

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