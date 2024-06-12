Выбивали двери и врывались в квартиру военного: в Житомире открыли уголовное производство

По данным правоохранителей, мужчины не реагировали на замечания хозяйки, пытаясь выбить дверь и ворваться в дом

ВСУ. Иллюстративное изображение (Фото: Генштаб)

В Житомире в квартиру, в которой проживает семья военного, пытались проникнуть трое незнакомых мужчин: зашли в подъезд и старались выбить дверь. Об этом сообщила пресс-служба Житомирской областной прокуратуры.

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Прокуроры рассказали: на записи домовой видеокамеры видно, как трое мужчин беспрепятственно набрали код входной двери подъезда, вошли в дом и поднялись на соответствующий этаж.

По данным правоохранителей, мужчины не реагировали на замечания хозяйки, пытаясь выбить дверь и ворваться в помещение.

Фото: Житомирская областная прокуратура

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