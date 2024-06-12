Вибивали двері та вривалися до квартири військового: у Житомирі відкрили кримінальне провадження

За даними правоохоронців, чоловіки не реагували на зауваження господарки, намагаючись вибити двері та увірватися до помешкання

ЗСУ. Ілюстративне зображення (Фото: Генштаб)

У Житомирі до квартири, у якій проживає родина військового, намагалися проникнути троє незнайомих чоловіків: зайшли до під'їзду та силувалися вибити двері. Про це повідомила пресслужба Житомирської обласної прокуратури.

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Прокурори розповіли: на записі будинкової відеокамери видно, як троє чоловіків безперешкодно набрали код вхідних дверей під’їзду, увійшли до будинку та піднялися на відповідний поверх.

За даними правоохоронців, чоловіки не реагували на зауваження господарки, намагаючись вибити двері та увірватися до помешкання.

Фото: Житомирська обласна прокуратура

Наразі триває встановлення осіб, причетних до хуліганських дій стосовно родини військовослужбовця. Санкція зазначеної статті передбачає покарання — зокрема, обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

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