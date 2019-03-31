Выборы-2019: проголосовали 20% военных в Донбассе

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В Донбассе по состоянию на 11:00 на отдельных участках проголосовали 20% военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил.

Голосование началось вовремя, с 08:00 и продлиться до 20:00.

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Всего в районе операции объединенных сил находится 79 специальных избирательных участков: 14 в Луганской и 65 - в Донецкой областях.

10 марта 2019 года сообщалось, что военным, которые несут службу на передовых позициях в Донбассе, не будут подвозить урны с бюллетенями для голосования выборах президента 31 марта.

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