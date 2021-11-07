UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Выборы мэра Харькова. Суд отказал ОПОРЕ в трех исках о пересчете голосов

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2021, 23:53
Выборы мэра Харькова. Суд отказал ОПОРЕ в трех исках о пересчете голосов - Фото
Игорь Терехов (фото - Игорь Терехов, Facebook)

Окружной админсуд Харькова отказал сети ОПОРА в удовлетворении исковых требований по выявленным разногласиям в протоколах участковых избиркомов и районной ТИК. Об этом сообщается на сайте сети ОПОРА.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Суд установил, что данные об итогах голосования в протоколах участковых избирательных комиссий и районных ТИК действительно имеют разногласия, однако установление фактов фальсификаций не входит в компетенцию админсуда.

ОПОРА заявила, что намерена обжаловать все решения в апелляционном суде.

В субботу, 6 ноября, представители ОПОРЫ на суде сообщили, что их наблюдатели были на 19 участках Новобаварского района, где после завершения подсчета голосов получили копии протоколов УИК. На девяти из этих участков результаты выборов отличались от указанных в протоколе ТИК. Однако суд отказал ОПОРЕ в иске.

Сегодня, 7 ноября, суд отказал ОПОРЕ в иске к Холодногорской ТИК, где наблюдатели выявили разногласия в протоколах 30 избирательных участков. Также суд отказал в аналогичном иске по Основянской ТИК. Там представитель участковой комиссии якобы насчитал лишние 70 голосов в пользу кандидата Игоря Терехова.

  • 31 октября 2021-го в Харькове прошли выборы мэра. По данным ЦИК, явка составила 28,29%. 
  • По данным сети ОПОРА, предвыборная кампания в Харькове сопровождалась масштабными злоупотреблениями админресурса в интересах Терехова. ОПОРА заявила, что выявила сфальсифицированные протоколы подсчета голосов на девяти участках в Новобаварском районе Харькова. 
  • 1 ноября Харьковская городская ТИК объявила о победе Терехова на выборах мэра.
  • 2 ноября ОПОРА просила Харьковскую ТИК отменить решение о признании Терехова избранным мэром и заявила, что обратится в суд.
  • Кандидат в мэры Харькова, самовыдвиженец Михаил Добкин заявил, что оспорит в суде результаты выборов.
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
выборы Харьков мэр опора фальсификации игорь терехов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 