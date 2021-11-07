Выборы мэра Харькова. Суд отказал ОПОРЕ в трех исках о пересчете голосов

Окружной админсуд Харькова отказал сети ОПОРА в удовлетворении исковых требований по выявленным разногласиям в протоколах участковых избиркомов и районной ТИК. Об этом сообщается на сайте сети ОПОРА.

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Суд установил, что данные об итогах голосования в протоколах участковых избирательных комиссий и районных ТИК действительно имеют разногласия, однако установление фактов фальсификаций не входит в компетенцию админсуда.

ОПОРА заявила, что намерена обжаловать все решения в апелляционном суде.

В субботу, 6 ноября, представители ОПОРЫ на суде сообщили, что их наблюдатели были на 19 участках Новобаварского района, где после завершения подсчета голосов получили копии протоколов УИК. На девяти из этих участков результаты выборов отличались от указанных в протоколе ТИК. Однако суд отказал ОПОРЕ в иске.

Сегодня, 7 ноября, суд отказал ОПОРЕ в иске к Холодногорской ТИК, где наблюдатели выявили разногласия в протоколах 30 избирательных участков. Также суд отказал в аналогичном иске по Основянской ТИК. Там представитель участковой комиссии якобы насчитал лишние 70 голосов в пользу кандидата Игоря Терехова.

31 октября 2021-го в Харькове прошли выборы мэра. По данным ЦИК, явка составила 28,29%.

По данным сети ОПОРА, предвыборная кампания в Харькове сопровождалась масштабными злоупотреблениями админресурса в интересах Терехова. ОПОРА заявила, что выявила сфальсифицированные протоколы подсчета голосов на девяти участках в Новобаварском районе Харькова.

1 ноября Харьковская городская ТИК объявила о победе Терехова на выборах мэра.

2 ноября ОПОРА просила Харьковскую ТИК отменить решение о признании Терехова избранным мэром и заявила, что обратится в суд.

Кандидат в мэры Харькова, самовыдвиженец Михаил Добкин заявил, что оспорит в суде результаты выборов.

Оксана Житнюк

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