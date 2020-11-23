Выборы мэра. В Бердянске кандидат от За майбутнє обошел конкурента на 955 голосов
23.11.2020, 19:46
Валерий Баранов (фото - Facebook Баранова)
Валерий Баранов набрал во втором туре 49,98%
В Бердянске Запорожской области во втором туре выборов мэра победил кандидат от партии За майбутнє Валерий Баранов. Об этом свидетельствуют официальные данные Центральной избирательной комиссии.
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Баранов набрал во втором туре 49,98% (17 282 голоса), обойдя соперника Александра Свидло (ОПЗЖ) на 955 голосов. Он получил 47,22% (16 327 голосов).
- В воскресенье, 22 ноября, в 11 городах прошел второй тур выборов мэра. Городских голов выбирали в Днепре, Никополе, Славянске, Ужгороде, Бердянске, Львове, Дрогобыче, Николаеве, Полтаве, Ровно и Черкассах.
- Новым мэром Славянска стал кандидат от оппозиционного блока и действующий городской голова Вадим Лях.
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