"Выборы" Путина являются фальсификацией и трагическим фарсом — глава МИД Литвы

Ландсбергис заявил, что "выборы" в России происходили в условиях беспрецедентных ограничений гражданских и политических прав

Габриэлюс Ландсбергис (Фото: EPA/Julien Warnand)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что его страна считает фальсификацией "выборы" в России. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба литовского МИД.

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По его словам, в России состоялись не выборы, а процедура имитации голосования в условиях беспрецедентных ограничений гражданских и политических прав.

"Закон не может возникнуть из несправедливости, а легитимность, уважаемая в международном пространстве, не может возникнуть из принуждения, угнетения и подлога", — заявил Ландсбергис.

Он отметил, что Литва считает "выборы" фальсифицированной процедурой, который больше похожа на "трагический фарс".

"Эта процедура не была ни справедливой, ни свободной, она не соответствовала общепризнанным стандартам демократии и верховенства закона", — подчеркнул дипломат.

27 декабря 2023 года Центр нацсопротивления сообщил, что на временно оккупированные территории Украины прибыли политтехнологи Кремля, одна из их задач – "нарисовать" явку на незаконных выборах президента РФ.

7 марта 2024 года омбудсмен Лубинец заявил, что за участие украинцев в российских "выборах" на ВОТ никакой ответственности не предусмотрено, в отличие от участия в организации и проведении голосования.

14 марта МИД и парламент призвали международное сообщество не признавать так называемые выборы.

16 марта генеральный секретарь ООН Гутерриш и более 50 стран-членов ООН осудили "выборы" российского президента, проводимые РФ на оккупированных территориях Украины.

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