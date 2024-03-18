"Выборы" Путина являются фальсификацией и трагическим фарсом — глава МИД Литвы
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что его страна считает фальсификацией "выборы" в России. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба литовского МИД.
По его словам, в России состоялись не выборы, а процедура имитации голосования в условиях беспрецедентных ограничений гражданских и политических прав.
"Закон не может возникнуть из несправедливости, а легитимность, уважаемая в международном пространстве, не может возникнуть из принуждения, угнетения и подлога", — заявил Ландсбергис.
Он отметил, что Литва считает "выборы" фальсифицированной процедурой, который больше похожа на "трагический фарс".
"Эта процедура не была ни справедливой, ни свободной, она не соответствовала общепризнанным стандартам демократии и верховенства закона", — подчеркнул дипломат.
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