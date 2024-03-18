"Вибори" Путіна є фальсифікацією та трагічним фарсом — глава МЗС Литви

Ландсбергіс заявив, що "вибори" у Росії відбувалися в умовах безпрецедентних обмежень громадянських та політичних прав

Габріелюс Ландсбергіс (Фото: EPA/Julien Warnand)

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що його країна вважає фальсифікацією "вибори" у Росії. Відповідне повідомлення опублікувала пресслужба литовського МЗС.

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За його словами, у Росії відбулися не вибори, а процедура імітації голосування в умовах безпрецедентних обмежень громадянських та політичних прав.

"Закон не може виникнути з несправедливості, а легітимність, шанована в міжнародному просторі, не може виникнути з примусу, гноблення та підробки", – заявив Ландсбергіс.

Він зазначив, що Литва вважає "вибори" фальсифікованою процедурою, яка більше схожа на "трагічний фарс".

"Ця процедура не була ні справедливою, ні вільною, вона не відповідала загальновизнаним стандартам демократії та верховенства закону", – наголосив дипломат.

27 грудня 2023 року Центр нацопору повідомив, що на тимчасово окуповані території України прибули політтехнологи Кремля, одне з їхніх завдань – "намалювати" явку на незаконних виборах президента РФ.

7 березня 2024 року омбудсмен Лубінець заявив, що за участь українців у російських "виборах" на ТОТ жодної відповідальності не передбачено, на відміну від участі в організації та проведенні голосування.

14 березня МЗС та парламент закликали міжнародну спільноту не визнавати так звані вибори.

16 березня генеральний секретар ООН Гутерріш та понад 50 країн-членів ООН засудили "вибори" російського президента, які проводяться РФ на окупованих територіях України.

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