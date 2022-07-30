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"Выдыхается". Глава МІ6 прокомментировал выводы Минобороны Британии об армии России

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2022, 14:15
Ричард Мур (фото - Richard Moore, Twitter )

Россия выдыхается на войне с Украиной. Об этом написал в Twitter глава британской разведки МI6 Ричард Мур, комментируя выводы о войне Минобороны Соединенного Королевства.

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"Выдыхается", – написал Мур под публикацией Минобороны.

В самой публикации говорится, что Кремль приходит в отчаяние: Россия утратила десятки тысяч солдат, использует советское оружие, а ее устаревшие ракеты ранят и убивают ни в чем не винных украинцев.

"Россия не выиграет эту несправедливую войну", – написали в Минобороны Британии.

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Марк Сировой
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война армия рф Ричард Мур войска россии разведка великобритании МІ6
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