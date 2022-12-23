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Выезжаем за 1,5 минуты. В МВД рассказали историю бойца, сбивающего вражеские дроны: видео

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2022, 16:43
Выезжаем за 1,5 минуты. В МВД рассказали историю бойца, сбивающего вражеские дроны: видео - Фото
Скриншот с видео

В МВД рассказали историю военнослужащего Нацгвардии, ранее занимавшегося спортом, а теперь в составе огневой группы выполняющего задачи по поражению воздушных целей.

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В министерстве напомнили, что кроме ракет россияне запускают в воздушное пространство Украины дроны-камикадзе и другие беспилотные аппараты.

Андрей с 13 лет боксировал, участвовал во всеукраинских соревнованиях, но получил травму и не смог заниматься спортом, перешел в сферу торговли. После начала полномасштабного вторжения Андрей пошел служить в НГ, где прошел подготовку по обезвреживанию вражеских беспилотников.

Боец говорит, что его огневая группа готова выехать на позиции за 1,5 минуты.

  • До начала ноября Иран отрицал, что передавал России дроны, но 9 ноября глава МИД Ирана признал поставки. Это якобы было еще до начала полномасштабной российско-украинской войны и "в небольших количествах", заявил он. Президент Владимир Зеленский назвал это ложью.
  • 12 декабря в Европейском Союзе утвердили санкции против Ирана за поставку России дронов-камикадзе.
  • 17 декабря спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что Россия получила из Ирана новую партию дронов-камикадзе Shahed, но она меньше, чем предыдущая.
  • 21 декабря Зеленский во время выступления в Конгрессе США сказал, что Россия и Иран объединили усилия, и теперь только вопрос времени, когда от их агрессии пострадает кто-то еще.

Читайте также: В Иране ответили на обвинения Зеленского. Говорят, что их "терпение не вечно"

Вадим Ребрина
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