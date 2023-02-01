"Выглядит туповато". Аваков заявил – при обыске не нашли ничего интересного для следствия
Бывший руководитель Министерства внутренних дел Арсен Аваков, у которого 1 февраля провели обыск по делу о крушении вертолета Super Puma в Броварах, заявил в Telegram, что "ничего соответствующего интересам следствия обнаружено не было".
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По его словам, правоохранителей интересовали контракты по закупке во Франции вертолетов Airbus Helicopters H225, и следователи "вели себя корректно".
Как выразился экс-глава МВД, "целесообразность проведения такого следственного действия выглядит немного туповато", так как после заключения контракта прошло уже около шести лет.
Аваков напомнил, что тот контракт заключен в рамках межправительственного соглашения, ратифицированного Радой в 2018 году, он прошел аудит французского правительства и казначейства.
- Утром 18 января 2023 года во время аварии вертолета в Броварах около детского сада погиб глава МВД Денис Монастырский и другие руководители ведомства.
- По данным ГСЧС, погибли 14 человек, из них один ребенок, пострадали 25 человек, из них 11 детей.
- Врио главы МВД стал глава Нацполиции Клименко.
- Воздушные силы заявили, что расследование займет "недели".
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