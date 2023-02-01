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"Выглядит туповато". Аваков заявил – при обыске не нашли ничего интересного для следствия

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2023, 14:16
Арсен Аваков (Фото: пресс-служба МВД)

Бывший руководитель Министерства внутренних дел Арсен Аваков, у которого 1 февраля провели обыск по делу о крушении вертолета Super Puma в Броварах, заявил в Telegram, что "ничего соответствующего интересам следствия обнаружено не было".

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По его словам, правоохранителей интересовали контракты по закупке во Франции вертолетов Airbus Helicopters H225, и следователи "вели себя корректно".

Как выразился экс-глава МВД, "целесообразность проведения такого следственного действия выглядит немного туповато", так как после заключения контракта прошло уже около шести лет.

Аваков напомнил, что тот контракт заключен в рамках межправительственного соглашения, ратифицированного Радой в 2018 году, он прошел аудит французского правительства и казначейства.

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Євген Пилипенко
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