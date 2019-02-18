Вынудили: НАБУ расследует покупку 19 автомобилей Генпрокуратурой

Фото: пресс-служба НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро открыло дело по закупке Генпрокуратурой 19 автомобилей в период, когда это было запрещено постановлением Кабмина. Дело открыли после жалобы в суд юристов проекта "Тисни", сообщают журналисты-расследователи Bihus.Info ("Наші гроші")

Открыв дело, НАБУ выполнило решение Соломенского районного суда. "До этого Бюро, вопреки требованиям УПК, отказывалось регистрировать уголовное производство", - говорится в сообщении.

Реклама

Дело открыто о возможном нецелевом использовании бюджетных средств в особо крупных размерах. В материале шла речь о 19 автомобилях, купленных ГПУ, на общую сумму около 13 млн грн в то время, когда такие покупки были запрещены постановлением Кабмина (в 2016-2018 годах).

Юристы проекта "Тисни" обратились в НАБУ после выхода программы Bihus.Info ("Наші гроші") в ноябре прошлого года.

Ранее сегодня сообщалось, что с декабря 2018 года по январь 2019 года САП и НАБУ закрыли до 30 дел за отсутствием состава преступления.