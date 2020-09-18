Выпускник академии ФСБ Деркач подал иск на МИД в ОАСК: требует опротестовать действия США

Нардеп Андрей Деркач подал иск на МИД в ОАСК – хочет заставить министерство опротестовать действия США

Нардеп Андрей Деркач подал иск в Окружной административный суд Киева, требуя "признать противоправной бездеятельность МИД по невнесению нот протестов против якобы вмешательства отдельными должностными лицами и посольством США во внутренние дела Украины". Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

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Деркач просит через ОАСК "обязать МИД в течение пяти дней с момента вступления в силу решения суда, по указанному делу внести официальное заявление о недопустимости такого вмешательства". Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по этому делу.

Справка. Депутат Андрей Деркач с 1990 по 1993 гг прошел обучение в Высшей школе КГБ им.Дзержинского (сейчас - Академия ФСБ России) в Москве. В 1990-х годах был консультантом второго президента Леонида Кучмы и помощником премьер-министра Валерия Пустовойтенко. Народный депутат нескольких созывов. Бывший член Партии регионов. 16 января 2014 года голосовал за "диктаторские законы".

Владислав Сердюк

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