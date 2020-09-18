Выпускник академии ФСБ Деркач подал иск на МИД в ОАСК: требует опротестовать действия США
18.09.2020, 14:36
Деркач Андрей Фото: facebook
Нардеп Андрей Деркач подал иск на МИД в ОАСК – хочет заставить министерство опротестовать действия США
Нардеп Андрей Деркач подал иск в Окружной административный суд Киева, требуя "признать противоправной бездеятельность МИД по невнесению нот протестов против якобы вмешательства отдельными должностными лицами и посольством США во внутренние дела Украины". Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.
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Деркач просит через ОАСК "обязать МИД в течение пяти дней с момента вступления в силу решения суда, по указанному делу внести официальное заявление о недопустимости такого вмешательства". Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по этому делу.
Справка. Депутат Андрей Деркач с 1990 по 1993 гг прошел обучение в Высшей школе КГБ им.Дзержинского (сейчас - Академия ФСБ России) в Москве. В 1990-х годах был консультантом второго президента Леонида Кучмы и помощником премьер-министра Валерия Пустовойтенко. Народный депутат нескольких созывов. Бывший член Партии регионов. 16 января 2014 года голосовал за "диктаторские законы".
- 20 мая Деркач опубликовал переговоры людей с "голосами, похожими на Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена" об увольнении экс-генпрокурора Шокина и других вопросах. Офис генпрокурора открыл уголовное дело по статьям о злоупотреблении властью и госизмене.
- У Порошенко назвали пленки фальсификацией, а также обвинили ОП в участии в "пророссийской провокации".
- 9 июля Деркач опубликовал пленки, на которых якобы Порошенко общается с якобы президентом РФ Путиным.
- 8 августа в разведке США заявили, что считают действия Деркача вмешательством РФ в предстоящие американские выборы.
- 10 сентября США ввели санкции против Деркача за попытку "российского вмешательства" в американские выборы 2020 года. В США считают Деркача "активным российским агентом", который участвовал в "попытке подорвать предстоящие президентские выборы в США в 2020 году". А Деркач пообещал ответить на санкции США новыми "разоблачениями демокорапшн".
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