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Россияне подошли к Бахмуту, но могут атаковать лишь малыми группами – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2022, 10:58
Россияне подошли к Бахмуту, но могут атаковать лишь малыми группами – разведка Британии - Фото
Иллюстративное изображение (Фото - twitter.com/Aviation_Intel)

Пока ни одна из сторон не может существенно изменить ситуацию на фронте, а в ближайшие месяцы инициатива перейдет к тому, кто сумеет создать "надежную и целеустремленную силу для наступательных операций". Об этом говорится в сегодняшней сводке разведки Британии.  

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Отмечается, что подвижки линии фронта на неделе были минимальны.

Российские войска подошли к окраинам Бахмута. При этом РФ не предпринимала серьезных усилий для продвижения на запорожском или харьковском направлениях. На херсонском направлении тоже было затишье.

При этом "все более частые взрывы в тылу российских войск, вероятно, создают нагрузку на российскую логистику и авиабазы на юге", – пишут британцы.

Разведка считает, что ситуация вряд ли существенно изменится на следующей неделе.

"Российские силы сейчас, вероятно, готовы только к ограниченным локальным атакам, с участием не более чем одной роты", – отмечают аналитики.

При этом, заключают они, "в ближайшие месяцы инициатива перейдет к той стороне, которая сумеет создать надежную и целеустремленную силу для наступательных операций".

  • Вчера Генштаб ВСУ сообщил, что ВСУ успешно отразили попытки штурмовых и наступательных действий оккупантов на всех направлениях. 
  • Вечером 19 августа в небе над Севастополем и Евпаторией были "хлопки", оккупанты говорят – работала ПВО.
  • Утром 20 августа прогремел взрыв в районе штаба Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе. 

Смотрите также: Судя по спутниковым снимкам, на аэродроме Бельбек под Севастополем повреждений нет 

Сергей Бережной
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сводка британская разведка войска россии разведка великобритании ситуация на фронте
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