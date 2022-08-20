Россияне подошли к Бахмуту, но могут атаковать лишь малыми группами – разведка Британии

Пока ни одна из сторон не может существенно изменить ситуацию на фронте, а в ближайшие месяцы инициатива перейдет к тому, кто сумеет создать "надежную и целеустремленную силу для наступательных операций". Об этом говорится в сегодняшней сводке разведки Британии.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Отмечается, что подвижки линии фронта на неделе были минимальны.

Российские войска подошли к окраинам Бахмута. При этом РФ не предпринимала серьезных усилий для продвижения на запорожском или харьковском направлениях. На херсонском направлении тоже было затишье.

При этом "все более частые взрывы в тылу российских войск, вероятно, создают нагрузку на российскую логистику и авиабазы на юге", – пишут британцы.

Разведка считает, что ситуация вряд ли существенно изменится на следующей неделе.

"Российские силы сейчас, вероятно, готовы только к ограниченным локальным атакам, с участием не более чем одной роты", – отмечают аналитики.

При этом, заключают они, "в ближайшие месяцы инициатива перейдет к той стороне, которая сумеет создать надежную и целеустремленную силу для наступательных операций".

Вчера Генштаб ВСУ сообщил, что ВСУ успешно отразили попытки штурмовых и наступательных действий оккупантов на всех направлениях.

Вечером 19 августа в небе над Севастополем и Евпаторией были "хлопки", оккупанты говорят – работала ПВО.

Утром 20 августа прогремел взрыв в районе штаба Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе.

Смотрите также: Судя по спутниковым снимкам, на аэродроме Бельбек под Севастополем повреждений нет

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.