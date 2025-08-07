WP: Администрация Трампа планирует смягчить критику в адрес России по правам человека

Кроме России, США планируют смягчить критику в отношении прав человека в Сальвадоре и Израиле

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Администрация президента США Дональда Трампа намерена значительно смягчить критику в адрес некоторых иностранных государств, известных многочисленными нарушениями прав человека, в частности России. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на утечку информации из ежегодного отчета Госдепартамента США по правам человека.

Журналисты отмечают, что проекты докладов о ситуации с правами человека в Сальвадоре, Израиле и России, копии которых были проанализированы изданием, стали короче по сравнению с прошлогодними документами администрации Джо Байдена.

В частности, из них удалены все упоминания о представителях ЛГБТК+ и преступлениях против них, а описания нарушений со стороны правительства, которые все же остались, были смягчены.

"Отчет о правах человека за 2024 год был переработан таким образом, чтобы устранить избыточность, повысить читабельность отчета и лучше соответствовать законодательному мандату, на котором базируется отчет", – заявил высокопоставленный чиновник Государственного департамента.

Высокопоставленный чиновник добавил, что администрация Трампа уделит особое внимание некоторым вопросам, в частности отступлению от свободы слова в некоторых странах, союзных Соединенным Штатам.

Журналисты отмечают, что проекты отчетов по Сальвадору и России обозначены как "окончательно подготовленные", тогда как документ по Израилю находится на этапе "проверки качества".

По документам, все они редактировались в течение последних нескольких дней. При этом неизвестно, будут ли окончательные версии отчетов, которые передадут в Конгресс и обнародуют, соответствовать этим проектам, подытожило издание.