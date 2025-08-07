WP: Адміністрація Трампа планує пом'якшити критику на адресу Росії щодо прав людини

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Адміністрація президента США Дональда Трампа має намір значно пом'якшити критику на адресу деяких іноземних держав, відомих численними порушеннями прав людини, зокрема Росії. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на витік інформації зі щорічного звіту Держдепартаменту США з прав людини.

Журналісти зазначають, що проєкти доповідей щодо ситуації з правами людини в Сальвадорі, Ізраїлі та Росії, копії яких було проаналізовано виданням, стали коротшими у порівнянні з тогорічними документами адміністрації Джо Байдена.

Зокрема, з них видалено всі згадки про представників ЛГБТК+ та злочини проти них, а описи порушень з боку уряду, які все ж залишилися, було пом'якшено.

"Звіт про права людини за 2024 рік було перероблено таким чином, щоб усунути надмірність, підвищити читабельність звіту та краще відповідати законодавчому мандату, на якому базується звіт", – заявив високопосадовець Державного департаменту.

Високопосадовець додав, що адміністрація Трампа приділить особливу увагу деяким питанням, зокрема відступу від свободи слова в деяких країнах, союзних Сполученим Штатам.

Журналісти зазначають, що проєкти звітів щодо Сальвадору та Росії позначено як "остаточно підготовлені", тоді як документ щодо Ізраїлю перебуває на етапі "перевірки якості".

За документами, всі вони редагувалися впродовж останніх кількох днів. Водночас невідомо, чи остаточні версії звітів, які передадуть до Конгресу та оприлюднять, відповідатимуть цим проєктам, підсумувало видання.