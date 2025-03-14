WP: Разведка США признала, что Путин все еще хочет контролировать всю Украину

Непонятно, был ли Трамп лично проинформирован об отчете разведки, в котором говорится о планах диктатора РФ

Владимир Путин (Фото: ресурс оккупантов)

Засекреченные отчеты американской разведки ставят под вопрос готовность российского диктатора Владимира Путина прекратить войну, констатируя, что он не отступил от своей максималистской цели доминирования над Украиной. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на неназванных собеседников, ознакомившихся с разведывательными отчетами.

В одной из секретных оценок, предоставленной 6 марта политикам администрации президента США Дональда Трампа, говорится, что Путин по-прежнему решительно настроен контролировать Киев, сообщил собеседник, знакомый с документом.

Отчеты разведки не оценивают дипломатические действия американского президента, направленные на прекращение войны, или перспективы предложения о 30-дневном перемирии. Однако они поднимают вопрос о том, правильно ли Белый дом оценивает готовность диктатора РФ искать мир.

Некоторые действующие и бывшие чиновники США заявили, что российский диктатор, даже если согласится на временное перемирие, использует его, чтобы отдохнуть и перенастроить свои войска, и, скорее всего, нарушит условия соглашения, создав провокацию, в которой он обвинит Украину.

Другие официальные лица сказали, что отчеты были осторожными относительно того, на какие мирные условия может согласиться Путин. Но они признали, что нет никаких признаков того, что Путин уступил свое требование включить Украину в российскую орбиту безопасности и экономики.

Центральное разведывательное управление и офис директора Национальной разведки отказались от комментариев.

Непонятно, был ли Трамп лично проинформирован об отчете разведки 6 марта. Собеседник сказал, что это тип анализа, который традиционно предоставляют президенту.

Еще один собеседник рассказал, что некоторые оценки США по неуступчивости Путина, кажется, раздражают Трампа. В последние дни президент США и его помощники выдвинули перспективу новых жестких санкций против России, если Москва откажется прекратить войну. Они не уточнили, какими будут эти санкции, хотя Трамп сказал, что они "могут быть разрушительными".

"Президент отчаянно хочет соглашения. И россияне не проявляют никаких признаков уступить. Они повышают свои требования", – подчеркнул один из собеседников WP.