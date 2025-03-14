WP: Розвідка США визнала, що Путін усе ще хоче контролювати всю Україну

Незрозуміло, чи був Трамп особисто проінформований про звіт розвідки, в якому йдеться про плани диктатора РФ

Володимир Путін (Фото: ресурс окупантів)

Засекречені звіти американської розвідки ставлять під сумнів готовність російського диктатора Володимира Путіна припинити війну, констатуючи, що він не відступив від своєї максималістської мети домінування над Україною. Про це повідомила газета The Washington Post із посиланням на неназваних співрозмовників, які ознайомилися із розвідувальними звітами.

В одній із секретних оцінок, наданій 6 березня політикам адміністрації президента США Дональда Трампа, йдеться, що Путін як і раніше рішуче налаштований контролювати Київ, повідомив співрозмовник, знайомий з документом.

Звіти розвідки не мають на меті оцінити дипломатичні дії американського президента, спрямовані на припинення війни, або перспективи пропозиції про 30-денне перемирʼя. Однак вони порушують питання про те, чи правильного Білий дім оцінює готовність диктатора РФ шукати миру.

Деякі чинні й колишні посадовці США заявили, що російський диктатор, навіть якщо погодиться на тимчасове перемир’я, використає його, щоб перепочити та переналаштувати свої війська і, швидше за все, порушить умови угоди, створивши провокацію, в якій він звинуватить Україну.

Інші офіційні особи сказали, що звіти були більш обережними щодо того, на які мирні умови може погодитися Путін. Але вони визнали, що немає жодних ознак того, що Путін поступився своїй вимозі включити Україну в російську орбіту безпеки й економіки.

Центральне розвідувальне управління та офіс директора Національної розвідки відмовилися від коментарів.

Незрозуміло, чи був Трамп особисто проінформований про звіт розвідки 6 березня. Співрозмовник сказав, що це тип аналізу, який традиційно надають президенту.

Ще один співрозмовник розповів, що деякі оцінки США щодо непоступливості Путіна, здається, дратують Трампа. Останніми днями президент США і його помічники висунули перспективу нових жорстких санкцій проти Росії, якщо Москва відмовиться припинити війну. Вони не уточнили, якими будуть ці санкції, хоча Трамп у середу сказав, що вони "можуть бути руйнівними".

"Президент відчайдушно хоче угоди. І росіяни не виявляють жодних ознак поступитися. Вони підвищують свої вимоги", – наголосив один зі співрозмовників WP.