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WP: РФ хочет построить подводный туннель под Крымским мостом. Ведет переговоры с Китаем

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2023, 12:36
WP: РФ хочет построить подводный туннель под Крымским мостом. Ведет переговоры с Китаем - Фото
Крымский мост (Фото: EPA)

Россия якобы хочет построить туннель под Крымским мостом и ведет переговоры с китайскими компаниями. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на данные украинских специальных служб.

Издание пишет, что Украина перехватила переговоры российских и китайских бизнесменов, которые обсуждают секретные планы по строительству подводного туннеля, чтобы защитить Керченский мост от украинских атак. 

По словам американских чиновников и инженерных экспертов, строительство такого туннеля столкнется с огромными препятствиями, так как работы подобного масштаба требуют миллиардов долларов и годов строительства. Также отмечается, что подобные проекты никогда не реализовывалось в зоне боевых действий. 

Журналисты пишут, что проект создаст политические и финансовые риски для Китая, который никогда не признавал оккупацию Крыма и компании которого могут попасть под санкции западных стран. 

Украинские чиновники предоставили WP перехваченные электронные письма, которые показывают, что одна из крупнейших строительных компаний Китая выразила готовность участвовать в проекте. 

Речь идет о китайской государственной железнодорожно-строительной корпорации CRCC, которая "готова обеспечить строительство железных и автомобильных дорог любой сложности в крымском регионе". В одном из писем сказано, что CRCC будет участвовать в проекте только тайно и не будет упоминаться в документах из-за угрозы санкций. 

В другом письме говорится, что проект готов профинансировать китайский банк — стоимость туннеля может составлять $5 млрд. Взамен Пекин может брать плату за проезд по туннелю. 

Одновременно западные эксперты считают, что строительство туннеля не состоится в краткосрочной перспективе. 

  • 17 июля 2023 года Крымский мост был поврежден второй раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
  • 12 августа на Керченском мосту прогремели взрывы, поднимались клубы дыма в разных местах. Оккупанты сообщили о перекрытии движения и пожаловались на атаки украинских ракет.
  • По данным ВМС ВСУ, Крымский мост работает, однако неполноценно, а оккупанты бросают больше сил для охраны этого объекта.

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Дмитрий Гриниченко
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КитайсанкциивойнаКрымоккупациякрымский мост

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