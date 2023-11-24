WP: Росія хоче збудувати підводний тунель під Кримським мостом. Веде переговори з Китаєм

Росія нібито хоче збудувати тунель під Кримським мостом і веде переговори з китайськими компаніями. Про це повідомила газета The Washington Post з посиланням на дані українських спеціальних служб.

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Видання пише, що Україна перехопила переговори російських та китайських бізнесменів, які обговорюють секретні плани щодо будівництва підводного тунелю, щоб захистити Керченський міст від українських атак.

За словами американських чиновників та інженерних експертів, будівництво такого тунелю зіткнеться з величезними перешкодами, оскільки роботи такого масштабу вимагають мільярдів доларів та років будівництва. Також наголошується, що подібні проєкти ніколи не реалізовувалися у зоні бойових дій.

Журналісти пишуть, що проєкт створить політичні та фінансові ризики для Китаю, який ніколи не визнавав окупацію Криму та чиї компанії можуть потрапити під санкції західних країн.

Українські чиновники надали WP перехоплені електронні листи, які показують, що одна із найбільших будівельних компаній Китаю висловила готовність брати участь у проєкті.

Йдеться про китайську державну залізнично-будівельну корпорацію CRCC, яка "готова забезпечити будівництво залізниць та автомобільних доріг будь-якої складності у кримському регіоні". В одному з листів йдеться, що CRCC братиме участь у проєкті лише таємно і не згадуватиметься в документах через загрозу санкцій.

В іншому листі йдеться про те, що проєкт готовий профінансувати китайський банк — вартість тунелю може становити $5 млрд. Натомість Пекін може брати плату за проїзд тунелем.

Водночас західні експерти вважають, що будівництво тунелю не відбудеться в короткостроковій перспективі.

17 липня 2023 року Кримський міст було пошкоджено вдруге з початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

12 серпня на Керченському мосту пролунали вибухи, підіймалися клуби диму у різних місцях. Окупанти повідомили про перекриття руху та поскаржилися на атаки українських ракет.

За даними ВМС ЗСУ, Кримський міст працює, проте неповноцінно, а окупанти кидають більше сил для охорони цього об'єкту.

На початку вересня ВМС ЗСУ повідомляли, що Керченський міст у тимчасово окупованому Криму в очікуванні нових атак охороняють шість катерів та п'ять кораблів Федеральної служби безпеки РФ.

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