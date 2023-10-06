"Я хочу домой". Маккарти может досрочно сложить полномочия конгрессмена – Politico

Экс-спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти рассматривает возможность досрочно сложить полномочия конгрессмена. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух неназванных лиц, знакомых с ситуацией.

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По словам собеседников журналистов, Маккарти планирует остаться по крайней мере до выборов спикера, которые начнутся на следующей неделе, прежде чем завершить свою карьеру в Палате представителей.

Таким образом, говорят источники, он хочет помочь партии "устоять после сейсмических потрясений".

Politico пишет, что через несколько часов после того, как восемь республиканцев, ультраправых сторонников 45-го президента США Дональда Трампа, проголосовали за отстранение Маккарти от должности, он заявил, что "хочет вернуться домой".

"Я собираюсь провести время со своей семьей. Возможно, мне не повезло, но я все равно самый счастливый человек из всех", – сказал он.

В то же время, по данным издания, некоторые республиканцы "видят только Маккарти в должности спикера Палаты представителей, поскольку, по их мнению, никто из других не сможет набрать необходимые 218 голосов республиканцев".

"Единственный приемлемый результат – это восстановление Кевина Маккарти в должности спикера в соответствии с партийными правилами, которые уважают и обеспечивают право партии большинства выбирать его", – заявил республиканец Том Макклинток.

Ранее Палата представителей проголосовала за отстранение Маккарти от должности спикера. Это первый подобный случай в истории США. Теперь необходимо будет выбрать нового спикера, однако нет четкой альтернативы, которая имела бы поддержку, необходимую для получения должности. Во время голосования отставку спикера поддержали 216 законодателей, против проголосовали 210. Восемь республиканцев проголосовали за отстранение Маккарти от должности, это ультраправые сторонники 45-го президента США Дональда Трампа – Мэтт Гетц, Эли Крейн, Энди Биггс, Кен Бак, Нэнси Мейс и Мэтт Розендейл. Сам Маккарти сказал , что многим голосовавшим против него республиканцам он помог избраться в Конгресс. В Белом доме заявили , что, несмотря на происходящее в Конгрессе, большинство законодателей продолжают поддерживать Украину.

3 октября представитель Республиканской партии Мэтт Гетц внес предложение об отстранении Маккарти от должности спикера, обвинив того в заключении "тайного соглашения для Украины" с демократами и президентом Байденом для принятия законопроекта о краткосрочном финансировании.

Гетц был одним из более чем десяти республиканцев, неоднократно голосовавших против выдвижения Маккарти на должность спикера в январе.

Некоторые члены ультраправой части партии объединяются вокруг кандидатуры представителя команды Маккарти Тома Эммера (штат Миннесота) и будут предлагать его на должность следующего спикера, если им удастся успешно отстранить Маккарти, пишет Washington Post.

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