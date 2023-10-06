"Я хочу домой". Маккарти может досрочно сложить полномочия конгрессмена – Politico
Экс-спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти рассматривает возможность досрочно сложить полномочия конгрессмена. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух неназванных лиц, знакомых с ситуацией.
По словам собеседников журналистов, Маккарти планирует остаться по крайней мере до выборов спикера, которые начнутся на следующей неделе, прежде чем завершить свою карьеру в Палате представителей.
Таким образом, говорят источники, он хочет помочь партии "устоять после сейсмических потрясений".
Politico пишет, что через несколько часов после того, как восемь республиканцев, ультраправых сторонников 45-го президента США Дональда Трампа, проголосовали за отстранение Маккарти от должности, он заявил, что "хочет вернуться домой".
"Я собираюсь провести время со своей семьей. Возможно, мне не повезло, но я все равно самый счастливый человек из всех", – сказал он.
В то же время, по данным издания, некоторые республиканцы "видят только Маккарти в должности спикера Палаты представителей, поскольку, по их мнению, никто из других не сможет набрать необходимые 218 голосов республиканцев".
"Единственный приемлемый результат – это восстановление Кевина Маккарти в должности спикера в соответствии с партийными правилами, которые уважают и обеспечивают право партии большинства выбирать его", – заявил республиканец Том Макклинток.
- 3 октября представитель Республиканской партии Мэтт Гетц внес предложение об отстранении Маккарти от должности спикера, обвинив того в заключении "тайного соглашения для Украины" с демократами и президентом Байденом для принятия законопроекта о краткосрочном финансировании.
- Гетц был одним из более чем десяти республиканцев, неоднократно голосовавших против выдвижения Маккарти на должность спикера в январе.
- Некоторые члены ультраправой части партии объединяются вокруг кандидатуры представителя команды Маккарти Тома Эммера (штат Миннесота) и будут предлагать его на должность следующего спикера, если им удастся успешно отстранить Маккарти, пишет Washington Post.
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