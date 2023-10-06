"Я хочу додому". Маккарті після відставки хоче взагалі залишити Конгрес США – Politico
Ексспікер Палати представників США Кевін Маккарті розглядає можливість достроково скласти повноваження конгресмена. Про це повідомляє Politico з посиланням на двох неназваних осіб, знайомих із ситуацією.
За словами співрозмовників журналістів, Маккарті планує залишитися принаймні до виборів спікера, які розпочнуться наступного тижня, перш ніж завершити свою кар'єру в Палаті представників.
Таким чином, кажуть джерела, він хоче допомогти партії "встояти після сейсмічних потрясінь".
Politico пише, що через кілька годин після того, як вісім республіканців, ультраправих прихильників 45-го президента США Дональда Трампа, проголосували за усунення Маккарті з посади, він заявив, що "хоче повернутися додому".
"Я збираюся провести час зі своєю родиною. Можливо, мені не пощастило, але я все одно найщасливіша людина з усіх", – сказав він.
Водночас, за даними видання, деякі республіканці "бачать тільки Маккарті на посаді спікера Палати представників, оскільки, на їхню думку, ніхто з інших не зможе набрати необхідних 218 голосів республіканців".
"Єдиний прийнятний результат – це відновлення Кевіна Маккарті на посаді спікера відповідно до партійних правил, які поважають і забезпечують право партії більшості обирати його", – заявив республіканцеь Том Макклінток.
- 3 жовтня представник Республіканської партії Метт Гетц вніс пропозицію про усунення Маккарті з посади спікера, звинувативши того в укладенні "таємної угоди для України" з демократами та президентом Байденом для ухвалення законопроєкту щодо короткострокового фінансування.
- Гетц був одним із понад десяти республіканців, які неодноразово голосували проти висування Маккарті на посаду спікера в січні.
- Деякі члени ультраправої частини партії об'єднуються навколо кандидатури представника команди Маккарті Тома Еммера (штат Міннесота) і пропонуватимуть його на посаду наступного спікера, якщо їм вдасться успішно усунути Маккарті, пише Washington Post.
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