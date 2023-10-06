"Я хочу додому". Маккарті після відставки хоче взагалі залишити Конгрес США – Politico

Ексспікер Палати представників США Кевін Маккарті розглядає можливість достроково скласти повноваження конгресмена. Про це повідомляє Politico з посиланням на двох неназваних осіб, знайомих із ситуацією.

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За словами співрозмовників журналістів, Маккарті планує залишитися принаймні до виборів спікера, які розпочнуться наступного тижня, перш ніж завершити свою кар'єру в Палаті представників.

Таким чином, кажуть джерела, він хоче допомогти партії "встояти після сейсмічних потрясінь".

Politico пише, що через кілька годин після того, як вісім республіканців, ультраправих прихильників 45-го президента США Дональда Трампа, проголосували за усунення Маккарті з посади, він заявив, що "хоче повернутися додому".

"Я збираюся провести час зі своєю родиною. Можливо, мені не пощастило, але я все одно найщасливіша людина з усіх", – сказав він.

Водночас, за даними видання, деякі республіканці "бачать тільки Маккарті на посаді спікера Палати представників, оскільки, на їхню думку, ніхто з інших не зможе набрати необхідних 218 голосів республіканців".

"Єдиний прийнятний результат – це відновлення Кевіна Маккарті на посаді спікера відповідно до партійних правил, які поважають і забезпечують право партії більшості обирати його", – заявив республіканцеь Том Макклінток.

Раніше Палата представників проголосувала за усунення Маккарті з посади спікера. Це перший такий випадок в історії США. Тепер необхідно буде обрати нового спікера, проте немає чіткої альтернативи, яка б мала підтримку, необхідну для отримання посади. Під час голосування відставку спікера підтримали 216 законодавців, проти проголосували 210. Вісім республіканців проголосували за усунення Маккарті з посади, це ультраправі прихильники 45-го президента США Дональда Трампа – Метт Гетц, Елі Крейн, Енді Біггс, Кен Бак, Тім Берчетт, Боб Гуд, Ненсі Мейс та Метт Розендейл. Сам Маккарті сказав , що багатьом республіканцям, які голосували проти нього, він допоміг обратися до Конгресу. У Білому домі заявили , що, попри те, що відбувається в Конгресі, більшість законодавців продовжують підтримувати Україну.

3 жовтня представник Республіканської партії Метт Гетц вніс пропозицію про усунення Маккарті з посади спікера, звинувативши того в укладенні "таємної угоди для України" з демократами та президентом Байденом для ухвалення законопроєкту щодо короткострокового фінансування.

Гетц був одним із понад десяти республіканців, які неодноразово голосували проти висування Маккарті на посаду спікера в січні.

Деякі члени ультраправої частини партії об'єднуються навколо кандидатури представника команди Маккарті Тома Еммера (штат Міннесота) і пропонуватимуть його на посаду наступного спікера, якщо їм вдасться успішно усунути Маккарті, пише Washington Post.

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