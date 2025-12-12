"Я на своем месте". Генпрокурор отреагировал на сообщение об отставке

Руслан Кравченко (Фото: Руслан Кравченко – Генеральный прокурор / Facebook)

Офис генерального прокурора опроверг заявление о якобы отставке генпрокурора Руслана Кравченко на фоне подобных сообщений в сети. Сам он также подтвердил, что продолжает выполнять свои обязанности.

В ОГП отметили, что информация, распространенная отдельными Telegram-каналами, о якобы подаче генпрокурором Кравченко заявления об отставке является недостоверной.

По информации офиса генпрокурора, никаких заявлений об отставке генеральный прокурор не подавал. Он находится на рабочем месте и в полном объеме осуществляет свои полномочия.

"Я не подавал и не собираюсь подавать в отставку. Я на своем месте. И продолжаю выполнять обязанности генерального прокурора", – написал Кравченко.

Он добавил, что остается "там, где обещал быть, там, где тяжелее всего".

"Я знаю каждого, кто работает сейчас против меня и прокуратуры как института, можете не маскироваться, я за каждым приду лично", – написал руководитель Офиса.

В пятницу, 12 декабря, появилась информация о том, что Кравченко якобы подал в отставку – его назвали "человеком" бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака.