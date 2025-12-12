"Я на своем месте". Генпрокурор отреагировал на сообщение об отставке
Офис генерального прокурора опроверг заявление о якобы отставке генпрокурора Руслана Кравченко на фоне подобных сообщений в сети. Сам он также подтвердил, что продолжает выполнять свои обязанности.
В ОГП отметили, что информация, распространенная отдельными Telegram-каналами, о якобы подаче генпрокурором Кравченко заявления об отставке является недостоверной.
По информации офиса генпрокурора, никаких заявлений об отставке генеральный прокурор не подавал. Он находится на рабочем месте и в полном объеме осуществляет свои полномочия.
"Я не подавал и не собираюсь подавать в отставку. Я на своем месте. И продолжаю выполнять обязанности генерального прокурора", – написал Кравченко.
Он добавил, что остается "там, где обещал быть, там, где тяжелее всего".
"Я знаю каждого, кто работает сейчас против меня и прокуратуры как института, можете не маскироваться, я за каждым приду лично", – написал руководитель Офиса.
В пятницу, 12 декабря, появилась информация о том, что Кравченко якобы подал в отставку – его назвали "человеком" бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака.
- Утром 28 ноября НАБУ и САП провели обыски у Ермака дома и в правительственном квартале. По информации источников FT, это связано с делом в отношении коррупции в энергетике. На тот момент глава ОП заявлял о "полном содействии" следствию.
