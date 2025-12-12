"Я на своєму місці". Генпрокурор відреагував на повідомлення про відставку

Руслан Кравченко (Фото: Руслан Кравченко – Генеральний прокурор / Facebook)

Офіс генерального прокурора спростував заяву про нібито відставку генпрокурора Руслана Кравченка на тлі подібних повідомлень у мережі. Сам він також підтвердив, що продовжує виконувати свої обов'язки.

В ОГП зазначили, що інформація, поширена окремими Telegram-каналами, про нібито подання генпрокурором Кравченком заяви про відставку є неправдивою.

За інформацією офісу генпрокурора, жодних заяв про відставку генеральний прокурор не подавав. Він перебуває на робочому місці й у повному обсязі здійснює свої повноваження.

"Я не подавав і не збираюся подавати у відставку. Я на своєму місці. І продовжую виконувати обов’язки генерального прокурора", – написав Кравченко.

Він додав, що залишається "там, де обіцяв бути, там, де найважче".

"Я знаю кожного, хто працює зараз проти мене і прокуратури як інституції, можете не маскуватися, я за кожним прийду особисто", – написав керівник Офісу.

У п'ятницю, 12 грудня, з'явилася інформація про те, що Кравченко нібито подав у відставку – його назвали "людиною" колишнього голови Офісу президента Андрія Єрмака.