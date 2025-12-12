"Я на своєму місці". Генпрокурор відреагував на повідомлення про відставку
Офіс генерального прокурора спростував заяву про нібито відставку генпрокурора Руслана Кравченка на тлі подібних повідомлень у мережі. Сам він також підтвердив, що продовжує виконувати свої обов'язки.
В ОГП зазначили, що інформація, поширена окремими Telegram-каналами, про нібито подання генпрокурором Кравченком заяви про відставку є неправдивою.
За інформацією офісу генпрокурора, жодних заяв про відставку генеральний прокурор не подавав. Він перебуває на робочому місці й у повному обсязі здійснює свої повноваження.
"Я не подавав і не збираюся подавати у відставку. Я на своєму місці. І продовжую виконувати обов’язки генерального прокурора", – написав Кравченко.
Він додав, що залишається "там, де обіцяв бути, там, де найважче".
"Я знаю кожного, хто працює зараз проти мене і прокуратури як інституції, можете не маскуватися, я за кожним прийду особисто", – написав керівник Офісу.
У п'ятницю, 12 грудня, з'явилася інформація про те, що Кравченко нібито подав у відставку – його назвали "людиною" колишнього голови Офісу президента Андрія Єрмака.
- Уранці 28 листопада НАБУ і САП провели обшуки у Єрмака вдома та в урядовому кварталі. За інформацією джерел FT, це пов'язано зі справою щодо корупції в енергетиці. На той момент глава ОП заявляв про "повне сприяння" слідству.
Коментарі (0)