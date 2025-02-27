"Я не вижу сотен миллиардов". Чалый – о заявлениях Зеленского и Трампа о помощи от США
Цифры по американской помощи Украине, озвученные президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, завышены, считает бывший посол Украины в Штатах Валерий Чалый. Такое мнение он высказал в интервью LIGA.net.
"Пока то, что звучит по вооружению со стороны США, во-первых, оно неприемлемо с точки зрения озвучиваемых цифр. Потому что цифры нереалистичны. Это создание переговорной позиции Трампом, там $350 млрд. Они взяты с воздуха эти цифры", – утверждает Чалый.
По его словам, даже те цифры, которые озвучил на днях Зеленский на пресс-конференции, также "ловушка".
"Президент Украины также сказал о каких-то цифрах. Не буду повторять. Так, с моей точки зрения, нет и таких цифр. Таких цифр тоже нет. То есть надо сверку сделать сначала", – подчеркнул дипломат.
Он отметил, что речь идет об ассигнованиях, а не о стоимости образца. Чалый добавил, что США передавали Украине, среди прочего, технику со складов, которую должны были уничтожить.
"А уничтожение нуждается в деньгах еще. То есть для нас очень важно эту сверку сделать. Те цифры, которые сейчас звучат, при всем уважении и благодарности Соединенным Штатам, но я работал там и видел сейчас ситуацию. Я не вижу этих сотен миллиардов, вот никак не вижу", — акцентировал экс-посол.
Чалый подчеркнул, что там "есть большие деньги, но меньше намного". Он вспомнил, что даже информация от Пентагона была совсем другой на момент возвращения Трампа в Белый дом.
- 19 февраля 2025 года Трамп заявил, что Соединенные Штаты якобы предоставили Украине $350 млрд, потратив на $200 млрд больше, чем ЕС. И деньги Европы гарантированы, "в то время как США ничего не получат обратно".
- Эту цифру опроверг даже Пентагон.
- Зеленский заявил, что война стоила Украине $320 млрд, из которых $120 млрд – от украинских налогоплательщиков, а $200 млрд – от США и Европы.
- 23 февраля Зеленский уточнил, что США предоставили Украине $100 млрд помощи.