"Я не вижу сотен миллиардов". Чалый – о заявлениях Зеленского и Трампа о помощи от США

Валерий Чалый (Фото: скриншот с видео LIGA.net)

Цифры по американской помощи Украине, озвученные президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, завышены, считает бывший посол Украины в Штатах Валерий Чалый. Такое мнение он высказал в интервью LIGA.net.

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"Пока то, что звучит по вооружению со стороны США, во-первых, оно неприемлемо с точки зрения озвучиваемых цифр. Потому что цифры нереалистичны. Это создание переговорной позиции Трампом, там $350 млрд. Они взяты с воздуха эти цифры", – утверждает Чалый.

По его словам, даже те цифры, которые озвучил на днях Зеленский на пресс-конференции, также "ловушка".

"Президент Украины также сказал о каких-то цифрах. Не буду повторять. Так, с моей точки зрения, нет и таких цифр. Таких цифр тоже нет. То есть надо сверку сделать сначала", – подчеркнул дипломат.

Он отметил, что речь идет об ассигнованиях, а не о стоимости образца. Чалый добавил, что США передавали Украине, среди прочего, технику со складов, которую должны были уничтожить.

"А уничтожение нуждается в деньгах еще. То есть для нас очень важно эту сверку сделать. Те цифры, которые сейчас звучат, при всем уважении и благодарности Соединенным Штатам, но я работал там и видел сейчас ситуацию. Я не вижу этих сотен миллиардов, вот никак не вижу", — акцентировал экс-посол.

Чалый подчеркнул, что там "есть большие деньги, но меньше намного". Он вспомнил, что даже информация от Пентагона была совсем другой на момент возвращения Трампа в Белый дом.