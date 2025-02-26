Зеленский: Украина согласится, если за дальнейшую помощь США придется платить

Президент отметил, что страна находится в условиях войны – и не сможет выбирать или "играть" с этим

Владимир Зеленский (Фото: RONALD WITTEK/EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина согласится платить за следующую помощь, если США этого потребуют. Такое заявление глава государства сделал во время пресс-конференции.

Украинский лидер подчеркнул, что в новом соглашении со Штатами о полезных ископаемых не пойдет "и на 10 центов возврата долга" за предыдущую помощь, поскольку это может создать прецедент. Он также сообщил, что в усовершенствованном тексте Украина не является должником США.

В договоре, который будет после первого соглашения, Украина и США будут более предметно говорить о гарантиях безопасности, конкретных суммах и управлении будущим совместным фондом двух стран, пояснил Зеленский.

"Мы готовы говорить, если это условие, что дальше помощь [от США] Украине не будет бесплатной – это новая реальность, она может быть. Ну, то есть все понимают, в каких мы условиях, мы в войне. И я думаю, мы не сможем выбирать и играть с этим", – заявил президент.

По его словам, если США предложат такой формат, то он "не будет играть" с этим.

"Если мне скажут: мы продолжаем помощь и в финансовом формате, [если условно Штаты скажут, что] мы даем вам оружие на 30 млрд – вы должны нам вернуть что-то. Скажут что – мы будем возвращать. Мы будем, потому что нам нужна будет эта помощь", – подытожил он.