Зеленский: Украина согласится, если за дальнейшую помощь США придется платить
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина согласится платить за следующую помощь, если США этого потребуют. Такое заявление глава государства сделал во время пресс-конференции.
Украинский лидер подчеркнул, что в новом соглашении со Штатами о полезных ископаемых не пойдет "и на 10 центов возврата долга" за предыдущую помощь, поскольку это может создать прецедент. Он также сообщил, что в усовершенствованном тексте Украина не является должником США.
В договоре, который будет после первого соглашения, Украина и США будут более предметно говорить о гарантиях безопасности, конкретных суммах и управлении будущим совместным фондом двух стран, пояснил Зеленский.
"Мы готовы говорить, если это условие, что дальше помощь [от США] Украине не будет бесплатной – это новая реальность, она может быть. Ну, то есть все понимают, в каких мы условиях, мы в войне. И я думаю, мы не сможем выбирать и играть с этим", – заявил президент.
По его словам, если США предложат такой формат, то он "не будет играть" с этим.
"Если мне скажут: мы продолжаем помощь и в финансовом формате, [если условно Штаты скажут, что] мы даем вам оружие на 30 млрд – вы должны нам вернуть что-то. Скажут что – мы будем возвращать. Мы будем, потому что нам нужна будет эта помощь", – подытожил он.
- Накануне премьер Шмыгаль сообщил, что Украина и США завершили разработку предварительного договора по поводу полезных ископаемых.
- Речь идет о предварительном договоре – соглашении об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины, предусматривающего будущее создание такого фонда. Украина и США на равных будут управлять этим фондом и наполнять его.
- Ранее собеседник LIGA.net в Офисе президента сообщал, что Штаты предложили Зеленскому посетить страну 28 февраля, в частности, для подписания документа с американским коллегой Трампом. В ходе нового брифинга Зеленский подтвердил такое предложение от Америки.