Зеленський: Україна погодиться, якщо за подальшу допомогу США доведеться платити

Президент зауважив, що країна перебуває в умовах війни – і не зможе обирати або "гратися" з цим

Володимир Зеленський (Фото: RONALD WITTEK / EPA)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна погодиться платити за наступну допомогу, якщо США цього вимагатимуть. Таку заяву голова держави зробив під час пресконференції.

Український лідер наголосив, що у новій угоді зі Штатами про корисні копалини не піде "і на 10 центів повернення боргу" за попередню допомогу, оскільки це може створити прецедент. Він також повідомив, що в удосконаленому тексті Україна не є боржником США.

У договорі, який буде після першої угоди, Україна та США більш предметно говоритимуть про гарантії безпеки, конкретні суми та керування майбутнім спільним фондом двох країн, пояснив Зеленський.

"Ми готові говорити, якщо це умова, що далі допомога [від США] Україні не буде безкоштовною – це нова реальність, вона може бути. Ну тобто всі розуміють, в яких ми умовах, ми у війні. І я думаю, ми не зможемо обирати і гратися з цим", – заявив президент.

За його словами, якщо США запропонують такий формат, то він "не буде гратися" з цим.

"Якщо мені скажуть: ми продовжуємо допомогу і в фінансовому форматі, [якщо умовно Штати скажуть, що] ми даємо вам зброю на 30 млрд – ви повинні нам повернути щось. Скажуть що – ми будемо повертати. Ми будемо, тому що нам потрібна буде ця допомога", – підсумував він.