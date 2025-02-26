Зеленський: Україна погодиться, якщо за подальшу допомогу США доведеться платити
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна погодиться платити за наступну допомогу, якщо США цього вимагатимуть. Таку заяву голова держави зробив під час пресконференції.
Український лідер наголосив, що у новій угоді зі Штатами про корисні копалини не піде "і на 10 центів повернення боргу" за попередню допомогу, оскільки це може створити прецедент. Він також повідомив, що в удосконаленому тексті Україна не є боржником США.
У договорі, який буде після першої угоди, Україна та США більш предметно говоритимуть про гарантії безпеки, конкретні суми та керування майбутнім спільним фондом двох країн, пояснив Зеленський.
"Ми готові говорити, якщо це умова, що далі допомога [від США] Україні не буде безкоштовною – це нова реальність, вона може бути. Ну тобто всі розуміють, в яких ми умовах, ми у війні. І я думаю, ми не зможемо обирати і гратися з цим", – заявив президент.
За його словами, якщо США запропонують такий формат, то він "не буде гратися" з цим.
"Якщо мені скажуть: ми продовжуємо допомогу і в фінансовому форматі, [якщо умовно Штати скажуть, що] ми даємо вам зброю на 30 млрд – ви повинні нам повернути щось. Скажуть що – ми будемо повертати. Ми будемо, тому що нам потрібна буде ця допомога", – підсумував він.
- Напередодні прем'єр Шмигаль повідомив, що Україна і США завершили розробку попереднього договору щодо корисних копалин.
- Йдеться про попередній договір – угоду щодо встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України, який передбачає майбутнє створення такого фонду. Україна і США на рівних будуть управляти цим фондом та наповнювати його.
- Раніше співрозмовник LIGA.net в Офісі президента повідомляв, що Штати запропонували Зеленському відвідати країну 28 лютого, зокрема, для підписання документа з американським колегою Трампом. Під час нового брифінгу Зеленський підтвердив таку пропозицію від Америки.