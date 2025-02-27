"Я не бачу цих сотень мільярдів". Чалий – про заяви Зеленського і Трампа щодо допомоги від США

Валерій Чалий (Фото: скриншот з відео LIGA.net)

Цифри щодо американської допомоги Україні, озвучені президентом США Дональдом Трампом та українським лідером Володимиром Зеленським, завищені, вважає колишній посол України в Штатах Валерій Чалий. Таку думку він висловив в інтерв’ю LIGA.net.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"Поки те, що звучить по озброєнню з боку США, по-перше, воно неприйнятне з погляду цифр, які озвучуються. Тому що цифри нереалістичні. Це створення переговорної позиції Трампом, там $350 млрд. Вони взяті з повітря ці цифри", – стверджує Чалий.

За його словами, навіть ті цифри, які озвучив днями Зеленський на пресконференції, також "пастка".

"Президент України також сказав про якісь цифри. Не буду повторювати. На мій погляд, немає і таких цифр. Таких цифр також немає. Тобто треба звірку зробити спочатку", – наголосив дипломат.

Він зазначив, що йдеться про асигнування, а не про вартість зразка. Чалий додав, що США передавали Україні, серед іншого, техніку зі складів, яку мали знищити.

"А знищення потребує грошей ще. Тобто для нас дуже важливо цю звірку зробити. Ті цифри, що зараз звучать, зі всією повагою і вдячністю Сполученим Штатам, але я працював там і бачив зараз ситуацію. Я не бачу цих сотень мільярдів, от ніяк не бачу", – акцентував експосол.

Чалий наголосив, що там "є великі гроші, але менші набагато". Він згадав, що навіть інформація від Пентагона була зовсім іншою на момент повернення Трампа до Білого дому.