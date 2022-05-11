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"Я сам возьму оружие!" Кучма и Порошенко вспомнили первого президента Кравчука

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2022, 10:59
Леонид Кучма (слева) и Леонид Кравчук (фото — AP Photo, Efrem Lukatsky)

Второй и пятый президенты Украины Леонид Кучма и Петр Порошенко соответственно написали сообщения в связи со смертью первого лидера независимой страны Леонида Кравчука (1991—1994), который скончался вчера, 10 мая, в Германии после продолжительной болезни.

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Кравчук умер 10 мая на 89-м году жизни.

Ниже – полный текст обращения второго президента Леонида Кучмы (1994—2005):

"Мы переживаем самые трудные времена нашей новейшей истории, когда каждый день приносит страшные известия о смерти десятков, сотен наших сограждан. К этому невозможно привыкнуть. Молодые воины, беспомощные старики, невинные дети – украинский мартиролог все длиннее, каждая потеря на войне все болезненнее. Но сейчас всех нас ударило в сердце тяжелое известие из далекой и мирной Германии: не стало Леонида Макаровича Кравчука.

Мы были соперниками – именно с ним мы соперничали на президентских выборах, когда состоялся первый мирный переход власти в странах бывшего СССР.

Мы были единомышленниками – при нашем общем участии состоялось много мероприятий и вышло много обращений по важнейшим поводам.

Мы были друзьями, и потому мне сейчас действительно больно...

О политическом мастерстве первого президента Украины слагали легенды и рассказывали анекдоты, оно действительно было уникальным. Причем Леонид Макарович проявлял свои таланты в самые судьбоносные моменты, на исторических изломах – например, оставляя в дураках "генеральский десант" ГКЧП в Киеве или способствуя результативному голосованию за Акт провозглашения Независимости Украины преимущественно коммунистической Верховной Радой.

Но мало кто знает другого Кравчука. Того, который сказал мне в первые дни российской оккупации Крыма весной 2014 года: "Если они двинут дальше – я сам возьму оружие!"

Я хочу, чтобы его помнили именно таким. Один из родителей нашей Независимости – однозначно. Гроссмейстер переговоров и виртуоз компромиссов – безусловно. Но и мужественный человек, настоящий патриот Украины, готов в более чем почтенном возрасте стать на ее защиту и умереть с оружием в руках. Как готовы сегодня сотни тысяч, миллионы патриотов Независимой Украины, для рождения и становления которой так многое сделал Леонид Кравчук.

Спи с миром, Леонид Макарович. Спи с миром, потому что в этой войне мы точно победим".

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Слова пятого президента Петра Порошенко (2014—2019) – ниже:

"История не знает сослагательного наклонения. Но и из этого правила есть исключения.

Сознательный переход Леонида Кравчука на государственные позиции сыграл не последнюю роль в провозглашении Независимости. Свою власть он использовал для достижения этой цели. А потом придумал, как в Беловежской пуще похоронить Советский Союз.

Тогда ни первый президент, ни кто-либо из нас не знал, какая жесткая борьба ждет нас впереди, чтобы защитить наш государственный выбор и свое право быть украинцами.

Нет сомнений, что Леонид Макарович ушел с верой в нашу победу. Равно, как нет сомнения в том, что мы победим и еще больше укрепим нашу Украину".

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Евгений Пилипенко
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