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15.01.2019, 19:34

"Я видела руку Сороки": Денисова рассказала о раненых моряках

"Я видела руку Сороки": Денисова рассказала о раненых моряках - Фото
Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Омбудсмен рассказала, что раненые все еще не вылечились

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Трое украинских моряков, которые получили ранения во время российской агрессии в районе Керченского пролива и которых незаконно удерживают в СИЗО Москвы, по-прежнему не здоровы. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Громадське.

"Я видела, какая рука у Сороки, как чувствует себя Эйдер - наш младший. И поэтому надо добиться того, чтобы нам предоставили все медицинские справки и сообщили, какая помощь была оказана", - подчеркнула Денисова.

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Она добавила, что была на встрече в Совете по правам человека при президенте России, а также встречалась с руководителем комиссии, которая занимается международным правом и соблюдением прав человека между государствами, и попросила его посодействовать предоставлению медицинских отчетов.

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15 января 2018 года в Лефортовском суде Москвы проходит заседание российского суда по продлению ареста моряков ВМС Украины, захваченых в плен у Керченского пролива в Черном море.

12 января Денисова сообщала, что с нового года раненым пленным украинским морякам в России не дают никаких лекарств. 

25 ноября 2018 года южнее Крымского моста (в международных водах Черного моря) корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яны Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а вечером, когда та легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива примерно в 25 км от побережья Крыма. Ранены несколько моряков. Их с кораблями забрали в Керчь, а позднее увезли в московское СИЗО. Киев подал заявление в ЕСПЧ, РФ отмахнулась.

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Теги: моряки, раненые моряки, керченский пролив, военнопленные, Людмила Денисова
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