Ядерное оружие РФ в Беларуси. Минск обвинил НАТО и заявил, что ничего не нарушает

Министерство иностранных дел Беларуси заявило, что появление у России планов разместить на беларуской территории ядерное оружие якобы спровоцировало давление со стороны НАТО. Минск подчеркнул, что Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не будет нарушен, поскольку Беларусь не получит контроль над российскими ядерными боеголовками, в случае их размещения на ее территории. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД Беларуси.

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В беларуском МИД заявили, что в течение последних двух с половиной лет Беларусь якобы подвергается "беспрецедентному политическому, экономическому и информационному давлению со стороны США, Великобритании и их союзников по НАТО, а также государств-членов Европейского союза".

Минск пожаловался, что соседние страны НАТО наращивают военный потенциал, поэтому Беларусь "предпринимает вынужденные ответные действия по укреплению собственной безопасности и обороноспособности".

В МИД Беларуси заявили, что обучение беларуских пилотов, способных управлять самолетами со специфическими боеприпасами, модернизация таких самолетов и размещение ядерных боезарядов на территории Беларуси без передачи Минску контроля за ними, а также доступа к соответствующим технологиям, не противоречат положениям статей I и II ДНЯО.

В МИД Беларуси добавили, что подобная практика не является новой в сфере военного сотрудничества неядерной и ядерной держав.

25 марта 2023 года российский диктатор Владимир Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.

МИД Украины считает намерения России разместить в Беларуси ядерное оружие "провокационным шагом" и требует в связи с этим экстренно созвать заседание Совета Безопасности ООН.

В Литве считают, что ядерное оружие РФ в Беларуси – это попытка диктаторских режимов угрожать всей Европе. Латвия призвала к новым санкциям против обеих стран.

В Белом доме заявили, что США не видят признаков перемещения тактического ядерного оружия в Беларусь.

В Еврокомиссии пообещали последствия, но сначала хотели услышать Минск.

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Наталія Медведєва

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