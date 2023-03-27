Ядерное оружие РФ в Беларуси. В Еврокомиссии обещают последствия, но хотят услышать Минск

Евросоюз обязательно отреагирует, если РФ реализует заявленные планы и разместит ядерное оружие в Беларуси, но сейчас ЕС ждет комментариев от беларуской стороны по этому вопросу. Об этом сказал пресс-секретарь службы внешних связей Еврокомиссии Петер Стано на брифинге 27 марта.

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Журналистка спросила Стано, какие санкции ЕС могут быть введены в ответ на размещение Россией тактического ядерного оружия в Беларуси и планирует ли ЕС применять превентивные санкции.

"Как сказал высокий представитель ЕС, если это произойдет, будут последствия", – ответил Стано.

Он отметил, что вопрос о санкциях находится в компетенции государств-членов, и чиновники Еврокомиссии обычно не могут раскрывать подробности, пока они не будут одобрены странами.

"Мы готовы ко всем сценариям и пересматриваем нашу готовность по мере развития событий… Нужно услышать, что скажет беларуская сторона, режим Лукашенко, который уже причастен к этой варварской незаконной агрессии. Дело в том, что это будет эскалация, создающая угрозу безопасности Европы, и это не останется без реакции со стороны государств-членов", – добавил Стано.

25 марта 2023 года российский диктатор Владимир Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.

МИД Украины считает намерения России разместить в Беларуси ядерное оружие "провокационным шагом" и требует в связи с этим экстренно созвать заседание Совета Безопасности ООН.

В Литве считают, что ядерное оружие РФ в Беларуси – это попытка диктаторских режимов угрожать всей Европе. Латвия призвала к новым санкциям против обеих стран.

В Белом доме заявили, что США не видят признаков перемещения тактического ядерного оружия в Беларусь

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Оксана Житнюк

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