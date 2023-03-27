UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ядерное оружие РФ в Беларуси. В Еврокомиссии обещают последствия, но хотят услышать Минск

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2023, 17:24
Ядерное оружие РФ в Беларуси. В Еврокомиссии обещают последствия, но хотят услышать Минск - Фото
Питер Стано (Фото: скриншот с видео)

Евросоюз обязательно отреагирует, если РФ реализует заявленные планы и разместит ядерное оружие в Беларуси, но сейчас ЕС ждет комментариев от беларуской стороны по этому вопросу. Об этом сказал пресс-секретарь службы внешних связей Еврокомиссии Петер Стано на брифинге 27 марта.

Журналистка спросила Стано, какие санкции ЕС могут быть введены в ответ на размещение Россией тактического ядерного оружия в Беларуси и планирует ли ЕС применять превентивные санкции.

"Как сказал высокий представитель ЕС, если это произойдет, будут последствия", – ответил Стано.

Он отметил, что вопрос о санкциях находится в компетенции государств-членов, и чиновники Еврокомиссии обычно не могут раскрывать подробности, пока они не будут одобрены странами.

"Мы готовы ко всем сценариям и пересматриваем нашу готовность по мере развития событий… Нужно услышать, что скажет беларуская сторона, режим Лукашенко, который уже причастен к этой варварской незаконной агрессии. Дело в том, что это будет эскалация, создающая угрозу безопасности Европы, и это не останется без реакции со стороны государств-членов", – добавил Стано.

  • 25 марта 2023 года российский диктатор Владимир Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.
  • МИД Украины считает намерения России разместить в Беларуси ядерное оружие "провокационным шагом" и требует в связи с этим экстренно созвать заседание Совета Безопасности ООН.
  • В Литве считают, что ядерное оружие РФ в Беларуси – это попытка диктаторских режимов угрожать всей Европе. Латвия призвала к новым санкциям против обеих стран.
  • В Белом доме заявили, что США не видят признаков перемещения тактического ядерного оружия в Беларусь

Читайте также: "Боится контрнаступления Украины". В ISW объяснили громкие заявления Путина в последнем интервью

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война беларусь ядерное оружие еврокомиссия Петер Стано
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 