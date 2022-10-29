Япония почти договорилась о покупке ракет Tomahawk у США – Reuters

Япония находится на завершающей стадии переговоров с Соединенными Штатами о покупке крылатых ракет Tomahawk американского производства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на издание Yomiuri.

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По информации нескольких источников в правительстве Японии, Токио стремится к крупнейшему со времен Второй мировой войны наращиванию вооружений на фоне быстрой военной модернизации Пекина и возросшей активности в близлежащих водах.

Главный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно сказал, что ему известно о сообщениях СМИ насчет покупки Японией ракет Tomahawk, но воздержался от комментариев.

Он добавил, что правительство Японии взвешивает возможности ответа на активность Китая, но никаких конкретных решений пока не принято.

Ракеты Tomahawk могут поражать цели на расстоянии более 1000 км, что при выстреле из Японии позволяет достичь некоторых районов Китая и Дальнего Востока России.

7 октября правительство Японии ввело дополнительные санкции против РФ после незаконного "присоединения" Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

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Наталія Медведєва

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