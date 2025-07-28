YouTube-каналы подсанкционных Латыниной и Балашова заблокировали на территории Украины

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Видеохостинг YouTube заблокировал на территории Украины каналы российского "оппозиционного" блогера Юлии Латыниной и бывшего нардепа Геннадия Балашова, которые находятся под санкциями, сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.

"YouTube заблокировал на территории Украины еще три канала, которые распространяли созвучные российской пропаганде нарративы", – сообщили в ведомстве.

Так, в Украине был заблокирован канал россиянки Латыниной, а также два канала экс-нардепа Балашова, против которого в Украине в 2021 году было возбуждено уголовное производство по подозрению в неуплате налогов. По данным Центра, бывший депутат в начале полномасштабного вторжения выехал из Украины.

Ролики Латыниной и Балашова еще можно найти через поиск YouTube, но при открытии появляется следующее сообщение: " Видео недоступно. Этот контент не доступен в домене этой страны из-за жалобы на противозаконный контент от правительства".

При открытии каналов пишется, что они недоступны.