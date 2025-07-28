YouTube-канали підсанкційних Латиніної та Балашова заблокували на території України

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Відеохостинг YouTube заблокував на території України канали російської "опозиційної" блогерки Юлії Латиніної та колишнього нардепа Геннадія Балашова, які перебувають під санкціями, повідомив Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони.

"YouTube заблокував на території України ще три канали, які поширювали співзвучні російській пропаганді наративи", – повідомили у відомстві.

Так, в Україні було заблоковано канал росіянки Латиніної, а також два канали екснардепа Балашова, проти якого в Україні у 2021 році було порушено кримінальне провадження за підозрою у несплаті податків. За даними Центру, колишній обранець на початку повномасштабного вторгнення виїхав з України.

Ролики Латиніної та Балашова ще можна знайти через пошук YouTube, але у разі відкриття з'являється наступне повідомлення: " Відео недоступне. Цей контент не доступний у домені цієї країни через скаргу на протизаконний контент від уряду".

У разі відкриття каналів пишеться, що вони недоступні.