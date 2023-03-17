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ЮАР должна арестовать Путина, если он приедет на саммит в августе – Sky News

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2023, 20:03
ЮАР должна арестовать Путина, если он приедет на саммит в августе – Sky News - Фото
Владимир Путин (фото: EPA)

Южная Африка (или Южно-Африканская Республика) юридически обязана выполнить ордер на арест российского диктатора Владимира Путина во время его возможного визита на конференцию в августе. На это обращает внимание Sky News.

ЮАР, как сообщают российские пропагандистские ресурсы, ждет Путина на саммите БРИКС в Дурбане в августе этого года.

Южно-Африканская Республика входит в число 122 стран, ратифицировавших Римский статут МУС, и, следовательно, имеет юридическую обязанность обеспечить исполнение ордера на арест, пишет телеканал.

Это создает дополнительные дипломатические трудности для Москвы, однако, как отмечается в сообщении, даже если диктатор решит приехать, "перспектива того, что президент принимающей страны Сирил Рамафоса прикажет своим войскам вывести Путина в наручниках, считается очень отдаленной".

Ранее, в 2015 году, ЮАР отказалась арестовать президента Судана Омара аль-Башира, на которого также был выдан ордер МУС.

Южная Африка действительно является участником Римского статута, несмотря на ее попытки выйти из соглашения после скандала с аль-Баширом. Полный перечень стран-участников статута.

Читайте также: Путина ждет много интересного, трек спецтрибунала не пересекается с решением МУС – ОП

Вадим Ребрина
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владимир путин юар мус Римский статут
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