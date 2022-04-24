Юг. У Киселевки оккупанты потеряли солдат и технику для наступления – отошли к Чернобаевке
23 апреля российские оккупанты попали под удар Вооруженных Сил Украины в районе Киселевки, где накапливали силы для наступления. Враг со значительными потерями отступил. Об этом сообщает оперативное командование Юг.
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Как отмечается, в Херсонской области, накануне фейкового референдума враг пытался активизироваться.
Оккупанты пытались штурмовать в направлении Александровки и Таврического, но безуспешно.
Враг попробовал захватить Николаевку, но не смог – атаки противника отразила артиллерия ВСУ.
Подразделения ВСУ с позиций наблюдательных постов восстановили контроль над восемью населенными пунктами Херсонской области.
Российские оккупанты попали под удар ВСУ в районе Киселевки. Там они пытались накопить живую силу и технику для дальнейшего наступления на Посад-Покровское. Понеся значительные потери, враг отошел в сторону Чернобаевки.
Общие потери российских оккупантов на юге:
- 74 россиянина;
- 13 единиц техники – два танка, система реактивного залпового огня, шесть единиц бронированной и инженерной техники, четыре БПЛА-разведчика.
По Одессе был нанесен ракетный удар с самолетов стратегической авиации ТУ-95. Три из восьми ракет были сбиты силами противовоздушной обороны. Остальные попали в объекты инфраструктуры города, среди которых многоэтажный жилой дом с мирными жителями и кладбище.
В Черноморской операционной зоне вражеская корабельная группировка составляет около 20 единиц, среди которых есть подлодки, снаряженные крылатыми ракетами типа "Калибр".
После 22:00 вновь произошла ракетная атака на Одесскую область с моря – вражеские ракеты, выпущенные в направлении порта Южный, сбиты силами ПВО.
- Днем 23 апреля россияне ударили крылатыми ракетами по Одессе. По словам президента Владимира Зеленского, было выпущено семь ракет. Две из них сбила украинская ПВО. Одна ракета попала в жилой многоэтажный дом. Восемь человек погибли, в числе которых трехмесячный ребенок. 18-20 человек получили ранения.
- Ракеты оккупантов также попали в одно из городских кладбищ Одессы.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба требует объявить РФ страной-террористом.
- На обстрел Одессы эмоционально отреагировал президент.
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