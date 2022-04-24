Юг. У Киселевки оккупанты потеряли солдат и технику для наступления – отошли к Чернобаевке

23 апреля российские оккупанты попали под удар Вооруженных Сил Украины в районе Киселевки, где накапливали силы для наступления. Враг со значительными потерями отступил. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

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Как отмечается, в Херсонской области, накануне фейкового референдума враг пытался активизироваться.

Оккупанты пытались штурмовать в направлении Александровки и Таврического, но безуспешно.

Враг попробовал захватить Николаевку, но не смог – атаки противника отразила артиллерия ВСУ.

Подразделения ВСУ с позиций наблюдательных постов восстановили контроль над восемью населенными пунктами Херсонской области.

Российские оккупанты попали под удар ВСУ в районе Киселевки. Там они пытались накопить живую силу и технику для дальнейшего наступления на Посад-Покровское. Понеся значительные потери, враг отошел в сторону Чернобаевки.

Общие потери российских оккупантов на юге:

- 74 россиянина;

- 13 единиц техники – два танка, система реактивного залпового огня, шесть единиц бронированной и инженерной техники, четыре БПЛА-разведчика.

По Одессе был нанесен ракетный удар с самолетов стратегической авиации ТУ-95. Три из восьми ракет были сбиты силами противовоздушной обороны. Остальные попали в объекты инфраструктуры города, среди которых многоэтажный жилой дом с мирными жителями и кладбище.

В Черноморской операционной зоне вражеская корабельная группировка составляет около 20 единиц, среди которых есть подлодки, снаряженные крылатыми ракетами типа "Калибр".

После 22:00 вновь произошла ракетная атака на Одесскую область с моря – вражеские ракеты, выпущенные в направлении порта Южный, сбиты силами ПВО.

Днем 23 апреля россияне ударили крылатыми ракетами по Одессе. По словам президента Владимира Зеленского, было выпущено семь ракет. Две из них сбила украинская ПВО. Одна ракета попала в жилой многоэтажный дом. Восемь человек погибли, в числе которых трехмесячный ребенок. 18-20 человек получили ранения.

Ракеты оккупантов также попали в одно из городских кладбищ Одессы.

Глава МИД Дмитрий Кулеба требует объявить РФ страной-террористом.

На обстрел Одессы эмоционально отреагировал президент.

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Наталия Медведева

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