Ющенко о "Миндичгейте" и невозможности революции в войну: Мы можем правильно ставить вопросы власти
Третий президент Украины Виктор Ющенко заявил, что в Украине существует много форматов выражения недовольства и влияния на власть в условиях войны и без проведения революции. Об этом он рассказал в интервью LIGA.net.
В контексте "Миндичгейта" журналистка спросила, что делать украинцам, когда в условиях войны нельзя провести революцию, или когда они понимают, что это представляет большие риски.
"Я убежден, что украинцы умные, что мы – великая нация. Мы можем правильно задавать вопросы, мы можем правильно формулировать, чего бы хотела или не хотела украинская нация в тот или иной момент. Обратите внимание, когда был "картонный" Майдан – а это подвиг как раз вашего поколения, – ни одного полицейского возле вас не было. Это означает, что власть готова вас послушать, выслушать, что вы говорите, даже измениться", – считает бывший глава государства.
По мнению Ющенко, июльские протесты в Украине были хорошим примером того, как даже в процессе кровавой войны можно сформулировать вопрос (относительно деструктивных вещей, или тех, которые не нравятся нации), таким образом, что "мир (речь идет об Украине. – Ред.) не страдает, но власть делает правильные выводы, правильные поступки".
Третий президент заявил, что в Украине есть еще много инструментариев, которые не противоречат "самому [государственному] строю, консолидации и устранению проблемы", которую создают, например, определенные органы власти.
"Я думаю, что так категорично не стоит вопрос: или, или. Есть [соответствующие] форматы... [если] вы хотите, чтобы вас услышали – заботясь об Украине, заботясь о ее целостности, заботясь о ее победе, – вы находите способ, чтобы дело нашей победы не страдало. Но вместе с тем – задайте вопрос власти и скажите, что вам не нравится. Потому что прожить без диалога, даже такого, непросто будет", – подытожил он.
Посмотреть полное интервью можно по ссылке в начале новости или ниже:
- Ранее собеседник LIGA.net в Слуге народа в контексте "пленок Миндича" заявил, что президент Зеленский не считает, что увольнение главы ОП Ермака является решением всех проблем, и задумается об этом, если будут подозрения от правоохранительных органов.
