Ющенко о "Миндичгейте" и невозможности революции в войну: Мы можем правильно ставить вопросы власти

Бывший глава государства считает, что в Украине можно донести власти свою позицию так, чтобы "дело нашей победы не страдало"

Виктор Ющенко (Скриншот из видео LIGA.net)

Третий президент Украины Виктор Ющенко заявил, что в Украине существует много форматов выражения недовольства и влияния на власть в условиях войны и без проведения революции. Об этом он рассказал в интервью LIGA.net.

В контексте "Миндичгейта" журналистка спросила, что делать украинцам, когда в условиях войны нельзя провести революцию, или когда они понимают, что это представляет большие риски.

"Я убежден, что украинцы умные, что мы – великая нация. Мы можем правильно задавать вопросы, мы можем правильно формулировать, чего бы хотела или не хотела украинская нация в тот или иной момент. Обратите внимание, когда был "картонный" Майдан – а это подвиг как раз вашего поколения, – ни одного полицейского возле вас не было. Это означает, что власть готова вас послушать, выслушать, что вы говорите, даже измениться", – считает бывший глава государства.

По мнению Ющенко, июльские протесты в Украине были хорошим примером того, как даже в процессе кровавой войны можно сформулировать вопрос (относительно деструктивных вещей, или тех, которые не нравятся нации), таким образом, что "мир (речь идет об Украине. – Ред.) не страдает, но власть делает правильные выводы, правильные поступки".

Третий президент заявил, что в Украине есть еще много инструментариев, которые не противоречат "самому [государственному] строю, консолидации и устранению проблемы", которую создают, например, определенные органы власти.

"Я думаю, что так категорично не стоит вопрос: или, или. Есть [соответствующие] форматы... [если] вы хотите, чтобы вас услышали – заботясь об Украине, заботясь о ее целостности, заботясь о ее победе, – вы находите способ, чтобы дело нашей победы не страдало. Но вместе с тем – задайте вопрос власти и скажите, что вам не нравится. Потому что прожить без диалога, даже такого, непросто будет", – подытожил он.

Посмотреть полное интервью можно по ссылке в начале новости или ниже:

СПРАВКА. В июле Верховная Рада проголосовала за В июле Верховная Рада проголосовала за скандальный закон , который временно лишил независимости антикоррупционные органы НАБУ и САП, и в тот же день документ подписал президент Зеленский. Впоследствии самостоятельность ведомств вернули после массовых протестов и реакции европейских партнеров (подробнее о ситуации читайте здесь ).