Ющенко про "Міндічгейт" і неможливість революції у війну: Ми можемо правильно ставити питання владі

Третій президент України Віктор Ющенко заявив, що в Україні існує багато форматів висловлення невдоволення та впливу на владу в умовах війни й без проведення революції. Про це він розповів в інтерв'ю LIGA.net.

У контексті "Міндічгейту" журналістка запитала, що робити українцям, коли в умовах війни не можна провести революцію, або коли вони розуміють, що це становить великі ризики.

"Я переконаний, що українці розумні, що ми – велика нація. Ми можемо правильно задавати запитання, ми можемо правильно формулювати, чого б хотіла або не хотіла українська нація в той чи інший момент. Зверніть увагу, коли був "картонний" Майдан – а це подвиг якраз вашого покоління, – ні одного поліцейського біля вас не було. Це означає, що влада готова вас послухати, вислухати, що ви кажете, навіть змінитися", – вважає колишній глава держави.

На думку Ющенка, липневі протести в Україні були гарним прикладом того, як навіть у процесі кривавої війни можна сформулювати питання (щодо деструктивних речей, або тих, як не подобаються нації), у такий спосіб, що "мир (йдеться про Україну. – Ред.) не страждає, але влада робить правильні висновки, правильні вчинки".

Третій президент заявив, що в Україні є ще багато інструментаріїв, які не суперечать "самому [державному] ладу, консолідації та усуненню проблеми", котру створюють, наприклад, певні органи влади.

"Я думаю, що так категорично не стоїть питання: або, або. Є [відповідні] формати... [якщо] ви хочете, щоб вас почули – дбаючи про Україну, дбаючи про її цільність, дбаючи про її перемогу, – ви знаходите спосіб, щоб діло нашої перемоги не страждало. Але разом із тим – задайте питання владі й скажіть, що вам не подобається. Бо прожити без діалогу, навіть такого, непросто буде", – підсумував він.

ДОВІДКА. У липні Верховна Рада проголосувала за У липні Верховна Рада проголосувала за скандальний закон , що тимчасово позбавив незалежності антикорупційні органи НАБУ та САП, і того ж дня документ підписав президент Зеленський. Згодом самостійність відомств повернули після масових протестів та реакції європейських партнерів (детальніше про ситуацію читайте тут ).