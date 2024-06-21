Южная Корея вызвала российского посла из-за договора между Россией и КНДР
Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Ким Хонг Гюн вызвал российского посла Георгия Зиновьева, чтобы выразить протест против нового соглашения, которое 19 июня подписали российский диктатор Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщило издание Associated Press со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Южной Кореи.
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По информации издания, Сеул призвал Москву немедленно прекратить предполагаемое военное сотрудничество с Пхеньяном.
Южнокорейский дипломат Ким подчеркнул, что любое сотрудничество, прямо или косвенно помогающее Северной Корее наращивать свой военный потенциал, нарушит резолюции Совета Безопасности ООН и создаст угрозу безопасности, а также предупредил о последствиях для отношений между Южной Кореей и Россией.
Зиновьев ответил, что передаст обеспокоенность Сеула своему руководству в России, пишут журналисты AP.
- 18 июня Путин впервые за 24 года прибыл с двухдневным визитом в КНДР. Он встретился с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.
- Оба диктатора подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами.
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