Южная Корея вызвала российского посла из-за договора между Россией и КНДР

Георгий Зиновьев (Фото: ресурс оккупантов)

Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Ким Хонг Гюн вызвал российского посла Георгия Зиновьева, чтобы выразить протест против нового соглашения, которое 19 июня подписали российский диктатор Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщило издание Associated Press со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Южной Кореи.

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По информации издания, Сеул призвал Москву немедленно прекратить предполагаемое военное сотрудничество с Пхеньяном.

Южнокорейский дипломат Ким подчеркнул, что любое сотрудничество, прямо или косвенно помогающее Северной Корее наращивать свой военный потенциал, нарушит резолюции Совета Безопасности ООН и создаст угрозу безопасности, а также предупредил о последствиях для отношений между Южной Кореей и Россией.

Зиновьев ответил, что передаст обеспокоенность Сеула своему руководству в России, пишут журналисты AP.

18 июня Путин впервые за 24 года прибыл с двухдневным визитом в КНДР. Он встретился с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.

Оба диктатора подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами.

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