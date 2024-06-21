Південна Корея викликала російського посла через договір між Росією та КНДР

Георгій Зінов'єв (Фото: ресурс окупантів)

Перший заступник міністра закордонних справ Південної Кореї Кім Хонг Гюн викликав російського посла Георгія Зінов'єва, щоб висловити протест проти нової угоди, яку 19 червня підписали російський диктатор Володимир Путін та очільник КНДР Кім Чен Ин. Про це повідомило видання Associated Press з посиланням на зовнішньополітичне відомство Південної Кореї.

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За інформацією видання, Сеул закликав Москву негайно припинити ймовірну військову співпрацю з Пхеньяном.

Південнокорейський дипломат Кім підкреслив, що будь-яка співпраця, яка прямо чи опосередковано допомагає Північній Кореї нарощувати свій військовий потенціал, порушить резолюції Ради Безпеки ООН і створить загрозу безпеці, а також попередив про наслідки для відносин між Південною Кореєю та Росією.

Зінов'єв відповів, що передасть занепокоєння Сеула своєму керівництву в Росії, пишуть журналісти AP.

18 червня Путін вперше за 24 роки прибув з дводенним візитом до КНДР. Він зустрівся з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином.

Обидва диктатори підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство між двома країнами.

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