За пост лидера британских консерваторов и премьера поборются восемь кандидатов: список

В Великобритании за пост нового лидера Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра страны, поборются восемь кандидатов. Глава спецкомитета Консервативной партии ("Комитет 1922") Грэм Брэди сегодня объявил их имена, сообщает The Guardian.

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За пост лидера партии поборются:



– ушедший в отставку министр финансов Риши Сунак;

– младший министр по торговой политике Пенни Мордонт;

– министр иностранных дел Лиз Трасс;

– глава спецкомитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат;

– бывший министр иностранных дел Джереми Хант;

– генпрокурор Суэлла Браверман;

– бывший министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох;

– министр финансов Надхим Захави.

Остальные политики, которые заявляли о намерении побороться за пост лидера консерваторов, не смогли заручиться поддержкой достаточного числа членов парламента.

Брэди не назвал имен тех, кто не прошел, но трое депутатов заявили сегодня, что не будут баллотироваться после того, как изо всех сил пытались получить поддержку 20 депутатов. Это парламентарий Рехман Чишти, министр транспорта Грант Шаппс и экс-глава Минздрава Саджид Джавид.

Консервативная партия проведет ряд голосований, пока не останется всего два кандидата.

7 июля Джонсон подал в отставку с поста лидера Консервативной партии из-за правительственного кризиса. Он останется премьером ориентировочно до осени: летом состоятся выборы нового лидера консерваторов, а новый премьер-министр будет назначен на съезде партии в октябре.

9 июля от погони за должностью лидера консерваторов отказался Бен Уоллес – министр обороны и один из самых ярых сторонников Украины на Западе.

Поздно вечером 10 июля стало известно, что Трасс вступает в гонку за лидерство в партии консерваторов.

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Оксана Житнюк

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