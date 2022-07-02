За сутки Украина собрала на "Армию дронов" миллионы гривень – Минцифра

Украина запустила проект "Армия дронов" и за первые сутки собрала миллионы гривень. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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"Хочу поделиться с вами результатами первых суток сборов на "Армию дронов". Мы получили не только миллионы гривень донатов на беспилотники для воздушной разведки, но и сотни сообщений в мессенджерах, на почте и в соцсетях с предложениями о помощи", – написал министр.

На фоне этого в Минцифре решили собрать не только "Армию дронов", но и "Армию талантов" для усиления проекта, сообщил Федоров.

Желающие помочь украинским защитникам могут поделиться своими идеями и предложениями по поводу "Армии дронов":

- о разработке беспилотников;

– ремонт дронов;

– обучение пилотов.

Письма нужно отправлять на почту [email protected], их рассмотрит Минцифра с Генштабом ВСУ. Помочь донатами можно здесь.

Первая задача проекта — приобрести 200 дронов-разведчиков для ВСУ, а также собрать тысячи простейших дронов.

Первым инициативу поддержал Monobank: за пять дней собрали почти 64 млн грн. Их потратят на два ударных беспилотных авиационных комплекса Warmate.

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Оксана Житнюк

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