За сутки Украина собрала на "Армию дронов" миллионы гривень – Минцифра
Украина запустила проект "Армия дронов" и за первые сутки собрала миллионы гривень. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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"Хочу поделиться с вами результатами первых суток сборов на "Армию дронов". Мы получили не только миллионы гривень донатов на беспилотники для воздушной разведки, но и сотни сообщений в мессенджерах, на почте и в соцсетях с предложениями о помощи", – написал министр.
На фоне этого в Минцифре решили собрать не только "Армию дронов", но и "Армию талантов" для усиления проекта, сообщил Федоров.
Желающие помочь украинским защитникам могут поделиться своими идеями и предложениями по поводу "Армии дронов":
- о разработке беспилотников;
– ремонт дронов;
– обучение пилотов.
Письма нужно отправлять на почту [email protected], их рассмотрит Минцифра с Генштабом ВСУ. Помочь донатами можно здесь.
Первая задача проекта — приобрести 200 дронов-разведчиков для ВСУ, а также собрать тысячи простейших дронов.
- Первым инициативу поддержал Monobank: за пять дней собрали почти 64 млн грн. Их потратят на два ударных беспилотных авиационных комплекса Warmate.
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