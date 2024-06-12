За время большой войны раскрыто более 480 групп, помогавших пересечь границу – ГПСУ

8 мая парламент принял закон об утверждении указа президента о продолжении действия военного положения

Андрей Демченко (Фото: скриншот с видео)

С начала большой войны было разоблачено более 480 преступных групп, которые занимались организацией незаконного пересечения границы. Об этом рассказал пресс-офицер Государственной пограничной службы Андрей Демченко на брифинге.

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"За время военного положения уже разоблачено более 480 преступных групп, специализировавшихся на том, что обещали содействие в незаконном пересечении гражданам", – рассказал он.

8 мая парламент принял закон №11234 об утверждении указа президента Владимира Зеленского о продлении действия военного положения, а также №11235 о продлении общей мобилизации.

Демченко объяснял, что изменилось для отдельных категорий украинцев призывного возраста во время пересечения границы после вступления в силу закона о мобилизации 18 мая.

6 мая на Закарпатье, неподалеку от румынской границы, в течение дня из реки Тиса извлекли тела трех утопленников.

20 мая на Закарпатье был арестован военнослужащий Государственной пограничной службы, который застрелил 39-летнего мужчину, когда тот, по данным следствия, пытался бежать из Украины.

Утром 9 июня на Закарпатье пограничники обнаружили неподалеку от границы тело человека без признаков жизни.

В тот же день группа лиц на грузовике с черными номерами незаконно пересекла границу на Закарпатье – в соседней стране задержаны 32 украинца, также несколько, вероятно, причастных лиц задержали в Украине.

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