За час великої війни викрито понад 480 груп, які допомагали незаконно перетнути кордон – ДПСУ

Андрій Демченко (Фото: скриншот із відео)

Від початку великої війни було викрито понад 480 злочинних груп, які займалися організацією незаконного перетину кордону. Про це розповів пресофіцер Державної прикордонної служби Андрій Демченко на брифінгу.

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"За час воєнного стану вже викрито більш як 480 злочинних груп, які спеціалізувалися на тому, що обіцяли сприяння в незаконному перетині громадянам", – розповів він.

8 травня парламент ухвалив закон №11234 про затвердження указу президента Володимира Зеленського щодо продовження дії воєнного стану, а також №11235 про продовження загальної мобілізації.

Демченко пояснював, що змінилося для окремих категорій українців призовного віку під час перетину кордону після набуття чинності закону про мобілізацію 18 травня.

6 травня на Закарпатті, неподалік від румунського кордону, впродовж дня з річки Тиса дістали тіла трьох потопельників.

20 травня на Закарпатті був заарештований військовослужбовець Державної прикордонної служби, який застрелив 39-річного чоловіка, коли той, за даними слідства, намагався втекти з України.

Вранці 9 червня на Закарпатті прикордонники виявили неподалік від кордону тіло людини без ознак життя.

Того ж дня група осіб на вантажівці з чорними номерами незаконно перетнула кордон на Закарпатті – у сусідній країні затримано 32 українців, також декількох, ймовірно, причетних осіб затримали в Україні.

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