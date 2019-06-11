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11.06.2019, 16:33

За выборы и контрабанду. Зеленский уволил глав СБУ в областях

За выборы и контрабанду. Зеленский уволил глав СБУ в областях - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Президент продолжает кадровые перестановки в СБУ

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Президент Владимир Зеленский уволил двух заместителей главы Службы безопасности и пять руководителей областных управлений ведомства. Об этом на брифинге заявил замглавы Администрации президента Руслан Рябошапка.

Он отметил, что заместителей главы СБУ Олега Фролова и Владислава Косинского уволили из-за того, что они "причастны ко многим противоправным деяниям, в том числе, которые совершались во время избирательной кампании".

В АП подчеркнули, что было также принято решение об увольнении руководителей пяти региональных управлений СБУ - Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областей.

Рябошапка уточнил, что уволенные главы региональных управлений "отличились в негативном плане в явлениях, связанных с контрабанда".

Речь идет о главах УСБУ в Одесской области Александре Довженко, Винницкой области – Олеге Зозуле, Закарпатской области – Владимире Пахнюке, Черновицкой области – Руслане Сторожуке и Львовской области – Александре Ткачуке

10 июня Зеленский уволил Василия Бедрия с должности начальника управления Службы безопасности в Ровенской области.

22 мая Зеленский назначил своего близкого друга и экс-главу партии Слуга народа Ивана Баканова в СБУ. 

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Теги: Владимир Зеленский, сбу, увольнения, руслан рябошапка
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