Зачастили. Очередные колонны фур из России заехали на Донбасс

''Гумконвой'' Путина на Донбассе (фото — ЕРА)

Ровно через неделю после вторжения 93-го российского "гумконвоя" на временно оккупированную часть Донбасса туда прибыл очередной, 94-й. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы.

Две автоколонны из РФ прошли сегодня через российские пункты пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк" с 04:50 до 05:40 утра. В их составе было 25 фур, загруженных на 70%.

ГПСУ отметила, что украинская межведомственная группа "осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций": груз везли в закрытых упаковках.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил , что п осле деоккупации Россия должна будет платить Украине репарации. Кремль отреагировал

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