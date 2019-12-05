Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зачастили. Очередные колонны фур из России заехали на Донбасс

Зачастили. Очередные колонны фур из России заехали на Донбасс - Фото
''Гумконвой'' Путина на Донбассе (фото — ЕРА)
05.12.2019, 11:35

Оккупанты утверждают, что в "гуманитарном конвое" привезли на захваченную Россией территорию востока Украины "детское питание"

Ровно через неделю после вторжения 93-го российского "гумконвоя" на временно оккупированную часть Донбасса туда прибыл очередной, 94-й. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы.

Две автоколонны из РФ прошли сегодня через российские пункты пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк" с 04:50 до 05:40 утра. В их составе было 25 фур, загруженных на 70%.

ГПСУ отметила, что украинская межведомственная группа "осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций": груз везли в закрытых упаковках.

Читайте также: Кто должен оплачивать восстановление Донбасса: результаты опроса

Напишите нам
мчс рф гумконвой
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 