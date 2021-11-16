"Зачем мне колоться". Нардеп Слуги народа не хочет 1000 грн Зеленского – и даже $50 000
Нардеп Слуги народа Елизавета Богуцкая заявила, что не будет вакцинироваться от СOVID-19 и за $50 000, комментируя слова президента Владимира Зеленского о том, что привитым украинцам будут выплачивать по 1000 грн. Об этом она сообщила журналистам в Верховной Раде.
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Богуцкая заявила, что раньше "контактировала" с инфицированными коронавирусом людьми и поэтому считает, что у нее выработался естественный иммунитет. Также, по мнению депутата, любые медицинские манипуляции "не должны быть финансово простимулированы".
Отвечая на вопрос, планирует ли она вакцинироваться в будущем, так как "количество антител со временем снижается", Богуцкая сказала, что COVID-19 якобы "не изучен" – и никто пока не знает, какой силы и продолжительности иммунитет против коронавируса.
Богуцкая считает, что Минздрав "унижает людей, которые переболели и обладают иммунитетом". Она заявила, без отсылки к конкретному исследованию, что переболевшие "если и болеют второй раз, то гораздо легче, чем в первый".
В декабре 2020-го Богуцкая сообщала, что якобы переболела коронавирусом. Тогда же она заявляла, что "категорически против обязательной вакцинации".
Глава СН Давид Арахамия называл Богуцкую в числе "слуг народа", которые не хотят вакцинироваться. Среди них также Юрий Камельчук и Артем Дмитрук. Исключение из партии последнего инициировали вчера 15 ноября.
- Ранее экс-спикер Рады Дмитрий Разумков раскритиковал Зеленского за провал борьбы с COVID-19. При этом сам депутат ранее сообщал, что не вакцинировался, и уже дважды переболел COVID-19.
- 2 ноября Рада приняла постановление о дополнительных мерах по противодействию распространению COVID-19: в период карантина в здание парламента можно будет попасть при наличии COVID-сертификата, отрицательного теста на коронавирус или справки о выздоровлении.
- Вчера Зеленский рассказал, что с 19 декабря привитые двумя дозами вакцины от коронавируса украинцы получат по 1000 грн.
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