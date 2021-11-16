"Зачем мне колоться". Нардеп Слуги народа не хочет 1000 грн Зеленского – и даже $50 000

Нардеп Слуги народа Елизавета Богуцкая заявила, что не будет вакцинироваться от СOVID-19 и за $50 000, комментируя слова президента Владимира Зеленского о том, что привитым украинцам будут выплачивать по 1000 грн. Об этом она сообщила журналистам в Верховной Раде.

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Богуцкая заявила, что раньше "контактировала" с инфицированными коронавирусом людьми и поэтому считает, что у нее выработался естественный иммунитет. Также, по мнению депутата, любые медицинские манипуляции "не должны быть финансово простимулированы".

Отвечая на вопрос, планирует ли она вакцинироваться в будущем, так как "количество антител со временем снижается", Богуцкая сказала, что COVID-19 якобы "не изучен" – и никто пока не знает, какой силы и продолжительности иммунитет против коронавируса.

Богуцкая считает, что Минздрав "унижает людей, которые переболели и обладают иммунитетом". Она заявила, без отсылки к конкретному исследованию, что переболевшие "если и болеют второй раз, то гораздо легче, чем в первый".

В декабре 2020-го Богуцкая сообщала, что якобы переболела коронавирусом. Тогда же она заявляла, что "категорически против обязательной вакцинации".

ВАЖНО. Уровни антител (не их наличие) немного говорят о том, насколько тяжело заболеет привитый/переболевший, если все же заразится, и заразится ли. Определенная связь наблюдается, но насколько она четкая для выводов о защите, идут споры – и исследования. Помимо антительного, есть и клеточный иммунитет, который значительно сложнее изучить.

Глава СН Давид Арахамия называл Богуцкую в числе "слуг народа", которые не хотят вакцинироваться. Среди них также Юрий Камельчук и Артем Дмитрук. Исключение из партии последнего инициировали вчера 15 ноября.

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Елизавета Кумбер

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