Разумков раскритиковал Зеленского за провал борьбы с COVID-19. Но сам не привился

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков раскритиковал правительство Владимира Зеленского за то, как оно борется с эпидемией коронавируса в стране. Об этом говорится в сообщении его пресс-службы.

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Разумков напомнил, что ситуация с COVID-19 в этом году хуже, чем в прошлом, а за последние сутки в стране заболели более 26 000 человек.

По словам бывшего спикера, в парламенте есть проект закона, которым хотели выделить 800 млн грн на производство кислорода, чтобы избежать его нехватки в больницах. Однако он все еще находится между первым и вторым чтением.

Разумков добавил, что недавно Рада рассматривала законопроект, по которому 15 млрд грн должны были выделить на строительство дорог, а на медицину – только 2 млрд.

"Я это не поддержал. Сегодня нужно расставлять приоритеты. Что для нас важнее, жизнь людей или дороги", – сказал Разумков.

При этом сам экс-спикер ранее сообщал, что не вакцинировался, и уже дважды переболел COVID-19.

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Елизавета Кумбер , Юрий Смирнов

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