Разумков раскритиковал Зеленского за провал борьбы с COVID-19. Но сам не привился
Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков раскритиковал правительство Владимира Зеленского за то, как оно борется с эпидемией коронавируса в стране. Об этом говорится в сообщении его пресс-службы.
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Разумков напомнил, что ситуация с COVID-19 в этом году хуже, чем в прошлом, а за последние сутки в стране заболели более 26 000 человек.
По словам бывшего спикера, в парламенте есть проект закона, которым хотели выделить 800 млн грн на производство кислорода, чтобы избежать его нехватки в больницах. Однако он все еще находится между первым и вторым чтением.
Разумков добавил, что недавно Рада рассматривала законопроект, по которому 15 млрд грн должны были выделить на строительство дорог, а на медицину – только 2 млрд.
"Я это не поддержал. Сегодня нужно расставлять приоритеты. Что для нас важнее, жизнь людей или дороги", – сказал Разумков.
При этом сам экс-спикер ранее сообщал, что не вакцинировался, и уже дважды переболел COVID-19.
- Первый раз Разумков заразился коронавирусом в ноябре 2020 года. А 17 августа 2021-го он признался, что еще не вакцинировался, потому что "у него есть антитела после перенесенной болезни".
- Стоит отметить, что уровни антител (не их наличие) немного говорят о том, насколько тяжело заболеет привитый, если все же заразится. Связь есть, но насколько она четкая для выводов о защите, идут споры – и исследования.
- 10 сентября Разумков сообщил, что заразился во второй раз.
- 7 октября Рада уволила Разумкова с должности спикера. После он заявлял, что продолжит работать после отставки, соберет команду, а также намекнул на президентские амбиции.
- 21 октября главный санврач Игорь Кузин сказал, что два производителя кислорода в Украине остановились на регламентные работы. А 22 октября в Минздраве заявили, что Украина будет получать медицинский кислород из Польши.
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